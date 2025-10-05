Cytuję oficjalne źródła: ONZ to „organizacja międzynarodowa, założona w 1945 r. przez 51 krajów, które zobowiązały się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami, promowania postępu społecznego oraz lepszego standardu życia i praw człowieka”. Żaden z tych celów nie został zrealizowany, czyli 80 lat istnienia po nic. Bezużyteczna i bezzębna organizacja przepala miliardy dolarów i nie robi nic konkretnego.

***

Niedawno w ONZ przemawiał Trump i mówił tak: „Wciągu zaledwie siedmiu miesięcy zakończyłem siedem »niekończących się« wojen. Mówiono, że tych konfliktów nie da się zakończyć. Jestem dumny, że to zrobiłem. Szkoda tylko, że to ja musiałem się tym zająć, a nie Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niestety, w żadnym z tych przypadków ONZ nawet nie próbowało pomóc. Nigdy nie otrzymałem nawet telefonu od ONZ z ofertą pomocy przy wypracowywaniu porozumień. Jedyne, co dostałem od ONZ, to ruchome schody, które w trakcie jazdy zatrzymały się w połowie drogi. Gdyby pierwsza dama nie była w świetnej formie, przewróciłaby się. A potem prompter, który nie działał. To są dwie rzeczy, które otrzymałem od ONZ: zepsute ruchome schody i zepsuty prompter. Dziękuję bardzo”.

***

Ruchome schody w siedzibie ONZ są w kolorze złotym i przypominają złote schody, po których Trump z małżonką zjechał, by ogłosić, że będzie startował w wyborach w roku 2015. Schody w siedzibie ONZ są krótsze i Trump miał nimi jechać w górę. Scena w gmachu ONZ przypominała odwróconą scenę z wieżowca Trump Tower. Przy schodach ustawiono kamery, a transmisja na żywo szła w świat. Melania weszła na schody pierwsza, za nią Donald i w tym momencie ktoś wyłączył urządzenie. Gdyby Trump upadł, można by go wyśmiać i porównać do łamagi Joe Bidena, który wywalał się kilka razy, idąc po schodach do samolotu. No ale Trump się nie wywalił, bo jest w dobrej kondycji, mimo że z nadwagą.