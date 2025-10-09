"Poważna przerwa". Kreml zabrał głos ws. USA

Informację przekazała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS. Pieskow odniósł się do najbliższych planów Moskwy podczas rozmowy z dziennikarzami.

— Dialog między Rosją a Stanami Zjednoczonymi został poważnie wstrzymany – powiedział Dmitrij Pieskow. Jak zaznaczył, "kwestia nowego spotkania Putina i Trumpa nie jest obecnie przedmiotem obrad".

Jednocześnie przedstawiciel Kremla zaznaczył, że na razie nie ma reakcji USA na propozycję Władimira Putina dotyczącą traktatu New START. Portal Onet.pl zwraca jednak uwagę, że jeszcze w poniedziałek Pieskow mówił, że "Rosja z zadowoleniem przyjmuje uwagi Donalda Trumpa, który ocenił, że złożona przez Władimira Putina oferta w sprawie traktatu o zbrojeniach strategicznych jest dobrym pomysłem". Rosyjski dyktator zaproponował, aby okres obowiązywania traktatu nuklearnego New START został przedłużony o rok.

Co z rozmowami Moskwa-Kijów?

Rzecznik Kremla poinformował również, że "nastąpiła także przerwa w rozwoju negocjacji w Stambule". Kijów i Moskwa przeprowadziły kolejną rundę rozmów dotyczących zawieszenia broni 23 lipca br., co stanowiło trzecie spotkanie przedstawicieli obu państw od początku 2025 roku. W wyniku rozmów nie osiągnięto jednak porozumienia.

Zdaniem Pieskowa "ukraińskie władze nie udzieliły żadnych odpowiedzi w sprawie dokumentów". – Nic się nie dzieje – powiedział współpracownik Władimira Putina.

– Kijów liczy na pozytywną dynamikę na pierwszej linii frontu, ale rzeczywisty stan rzeczy wskazuje na coś odwrotnego – stwierdził.

Trump: W końcu rozwiążemy sytuację z Rosją i Ukrainą

Donald Trump powiedział w środę w Białym Domu, że jako głowa państwa zakończył siedem konfliktów zbrojnych, a Stany Zjednoczone są blisko zakończenia ósmej wojny. – Myślę, że w końcu rozwiążemy też sytuację z Rosją i Ukrainą – zaznaczył.

Jednocześnie amerykański przywódca wcale nie ukrywał, że – jego zdaniem – podejmowane przez niego działania zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla.

– Myślę, że nikt w historii nie zakończył tylu (wojen), ale pewnie znajdą jakiś powód, żeby mi jej nie przyznać – stwierdził. Już wcześniej prezydent USA sugerował, że jego poglądy polityczne mogą stać na przeszkodzie do otrzymania prestiżowego wyróżnienia.

