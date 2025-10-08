Rosja wypowiada umowę USA. Chodzi o wiele ton plutonu

Duma zatwierdziła wypowiedzenie Porozumienia o zarządzaniu i likwidacji plutonu. PMDA to umowa zawarta z Waszyngtonem w 2000 roku (weszła w życie w roku 2011). Umowa zobowiązywała Rosję i USA do trwałego pozbycia się co najmniej 34 ton plutonu, który mógł być wykorzystany do celów wojskowych. Pluton miał zostać przetworzony (

na bezpieczniejszy mieszany tlenek uranu i plutonu)

, a następnie unieszkodliwiony, aby nie mógł być ponownie wykorzystany do celów militarnych

–

w tym do produkcji broni jądrowej. Porozumienie

było jednym z elementów działań dążących do redukcji arsenałów nuklearnych i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Kreml torpedowanie zapisów porozumienia rozpoczął już lata temu. W 2016 roku Rosja zawiesiła obowiązywanie porozumienia, wskazując na sankcje nakładane przez USA i rzekome "nieprzyjazne działania wobec Rosji". Moskwa podkreślała, że Stany Zjednoczone zmieniły sposób, w jaki wykorzystują własne zasoby plutonu.

34 tony plutonu, które zapisano w umowie, to jak wyliczają Amerykanie ilość wystarczająca do produkcji nawet 17 tys. głowic atomowych. Pluton, którego dotyczyła umowa pochodził z rozbrojonych głowic atomowych.

Rosja wypowiada umowę

Teraz jedna z izby rosyjskiego parlamentu zatwierdziła wypowiedzenie dokumentu. "USA podjęły szereg nowych, antyrosyjskich kroków, które fundamentalnie zmieniły równowagę strategiczną panującą w czasie, gdy porozumienie zawarto i stworzyły dodatkowe zagrożenia dla stabilności strategicznej" – głosi uzasadnienie do ustawy, zaakceptowanej przez Dumę.

– Decyzja (o wypowiedzeniu umowy – red.) jest w interesie naszego kraju. Jesteśmy suwerennym państwem. Ci, którzy chcą wykorzystać Rosję, muszą zrozumieć: to się nie uda. Mamy silnego prezydenta, odpowiedzialny parlament i efektywny rząd – oświadczył Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy.

Czytaj też:

Rosja ratyfikowała umowę wojskową z Kubą. "Szybka odpowiedź" na groźby USA