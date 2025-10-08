Rosja wypowiada umowę USA. Chodzi o wiele ton plutonu

Duma zatwierdziła wypowiedzenie Porozumienia o zarządzaniu i likwidacji plutonu. PMDA to umowa zawarta z Waszyngtonem w 2000 roku (weszła w życie w roku 2011). Umowa zobowiązywała Rosję i USA do trwałego pozbycia się co najmniej 34 ton plutonu, który mógł być wykorzystany do celów wojskowych. Pluton miał zostać przetworzony (na bezpieczniejszy mieszany tlenek uranu i plutonu)
, a następnie unieszkodliwiony, aby nie mógł być ponownie wykorzystany do celów militarnych
–
w tym do produkcji broni jądrowej. Porozumieniebyło jednym z elementów działań dążących do redukcji arsenałów nuklearnych i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.
Kreml torpedowanie zapisów porozumienia rozpoczął już lata temu. W 2016 roku Rosja zawiesiła obowiązywanie porozumienia, wskazując na sankcje nakładane przez USA i rzekome "nieprzyjazne działania wobec Rosji". Moskwa podkreślała, że Stany Zjednoczone zmieniły sposób, w jaki wykorzystują własne zasoby plutonu.
34 tony plutonu, które zapisano w umowie, to jak wyliczają Amerykanie ilość wystarczająca do produkcji nawet 17 tys. głowic atomowych. Pluton, którego dotyczyła umowa pochodził z rozbrojonych głowic atomowych.
Rosja wypowiada umowę
Teraz jedna z izby rosyjskiego parlamentu zatwierdziła wypowiedzenie dokumentu. "USA podjęły szereg nowych, antyrosyjskich kroków, które fundamentalnie zmieniły równowagę strategiczną panującą w czasie, gdy porozumienie zawarto i stworzyły dodatkowe zagrożenia dla stabilności strategicznej" – głosi uzasadnienie do ustawy, zaakceptowanej przez Dumę.
– Decyzja (o wypowiedzeniu umowy – red.) jest w interesie naszego kraju. Jesteśmy suwerennym państwem. Ci, którzy chcą wykorzystać Rosję, muszą zrozumieć: to się nie uda. Mamy silnego prezydenta, odpowiedzialny parlament i efektywny rząd – oświadczył Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy.
Czytaj też:
Rosja ratyfikowała umowę wojskową z Kubą. "Szybka odpowiedź" na groźby USA
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.