Prezydent Syrii złożył Putinowi propozycję. Rosja wyśle wojska?

Prezydent Syrii, który w środę przybył do Moskwy z pierwszą oficjalną wizytą od czasu objęcia urzędu, zwrócił się do Rosji o wsparcie w przeciwstawieniu się naciskom ze strony Izraela.

Według źródeł agencji Reuters, al-Szara złożył Putinowi propozycję rozmieszczenia rosyjskich żołnierzy na granicy syryjsko-izraelskiej w ramach zabezpieczenia przed ewentualnymi atakami Izraela i naruszeniami granic Syrii.

Al-Szara przybył do Moskwy. To jego pierwsze spotkanie z Putinem

Podczas rozmów z Putinem, al-Szara potwierdził zamiar utrzymania wszystkich obowiązujących porozumień między Damaszkiem a Moskwą, w tym umowy o utrzymaniu rosyjskich baz w Latakii i Tartusie.

– Szanujemy wszystkie podpisane porozumienia i pracujemy nad odnową naszych relacji – oświadczył prezydent Syrii. Putin z kolei zaznaczył, że Moskwa jest gotowa "wdrażać wiele interesujących i pożytecznych inicjatyw".

Źródła agencji poinformowały również, że Syria zabiega o gwarancje ze strony Rosji, że nie będzie ingerować w zbrojenia zwolenników byłego prezydenta Baszara al-Asada, a także liczy na pomoc w odbudowie swojej armii.

Azyl dla Asada w Moskwie. Czy Rosja może wydać go Syrii?

Rosja przez wiele lat wspierała reżim Asada, a po jego obaleniu udzieliła byłemu prezydentowi i jego rodzinie azylu politycznego w Moskwie. Dwa źródła poinformowały agencję Reuters, że al-Szara zamierza zwrócić się do strony rosyjskiej o wydanie Asada. Eksperci uważają jednak, że Kreml raczej nie przychyli się do tej prośby.

Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak powiedział dziennikarzom po spotkaniu Putina z al-Szarą, że Moskwa jest gotowa zaangażować się w projekty naftowe w Syrii i pomóc w odbudowie sektora energetycznego i kolejowego, a także innej infrastruktury zniszczonej przez lata wojny domowej. Dodał, że obaj przywódcy szczegółowo o tym rozmawiali.

Według rosyjskich mediów, Assadowie obecnie dyskretnie mieszkają w Moskwie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział w poniedziałek, że byłemu prezydentowi Syrii udzielono azylu, ponieważ jego życie było zagrożone.

