Przywódca z wizytą w Moskwie. Kłopotliwa prośba do Putina

Asz-Szara przybył do stolicy Rosji w środę. Jak podaje Reuters, powołując się na źródła w syryjskim rządzie, prezydent chce omówić dwie kluczowe kwestie: ekstradycję byłego syryjskiego dyktatora, którego nowe władze chcą ścigać za zbrodnie oraz dalszą obecność wojsk Rosji stacjonujących w bazach w Tartus i Humajmim.

"Dawniej Ahmad asz-Szara kierował grupą Hajat Tahrir asz-Szam, powiązaną z Al-Kaidą, a w grudniu ubiegłego roku przejął kontrolę nad Damaszkiem, tworząc nowy rząd. Z tego powodu Baszszar al-Asad uciekł ze stolicy i otrzymał azyl w Rosji" – przypomina Onet.pl.

Tak obecnie wygląda życie al-Asada

Jak wskazuje niemiecki dziennik "Die Zeit", Baszar al-Asad i jego rodzina mieszkają obecnie w Moskwie. Z ustaleń dziennikarzy gazety wynika, że były dyktator spędza dużo czasu na grze w gry komputerowe. Al-Asad bardzo rzadko pojawia się publicznie. Były przywódca Syrii ma trzy mieszkania w jednym z moskiewskich ekskluzywnych apartamentowców. Eksprezydent ma również często odwiedzać pilnie strzeżoną daczę, która znajduje się niedaleko od stolicy Rosji.

Z kolei nowy syryjski prezydent zapowiedział w wywiadzie dla kanału telewizyjnego CBS, że jego kraj będzie budował relacje z Rosją i Chinami w "oparciu o interesy narodowe". Jednocześnie Ahmad asz-Szara zaznaczył, że współpraca z Kremlem nie wyklucza kooperacji z państwami Zachodu. Jak podkreślił przywódca Syrii, nowe władze jego kraju otrzymały "pozytywne sygnały" z Rosji.

Próba otrucia byłego dyktatora?

Jak twierdzi Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), Baszar al-Asad przeżył próbę otrucia w Rosji.

Organizacja ujawniła, że obalony syryjski dyktator cudem przeżył próbę zamachu na swoje życie. Według SOHR, Asada ktoś próbował otruć, a celem operacji miało być skompromitowanie rosyjskiego rządu i oskarżenie go o współudział w zabójstwie.

Zdaniem Obserwatorium, Asad został wypisany ze szpitala na obrzeżach Moskwy wczesnym rankiem we wtorek (30 września), a jego stan określono jako stabilny. Źródło, na które powołuje się organizacja twierdzi, że dostęp do Asada podczas jego hospitalizacji był ściśle ograniczony i jedynie jego brat Maher mógł go odwiedzać

