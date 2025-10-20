Kreml tłumaczy, dlaczego Putin i Trump spotkają się w Budapeszcie

– Premier Węgier Viktor Orban utrzymuje konstruktywną współpracę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i ciepłe relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem, co w dużej mierze pomogło obu przywódcom w wyborze Budapesztu jako miejsca ich zbliżającego się szczytu – powiedział Pieskow w poniedziałek.

Dodał, że przygotowania do spotkania jeszcze się nie rozpoczęły. Więcej szczegółów rzecznik Kremla nie podał.

Szczyt prezydentów USA i Rosji. Trump zapytany, czemu akurat Budapeszt

W zeszłym tygodniu podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu Donalda Trumpa zapytano, dlaczego wybrał Węgry jako możliwe miejsce rozmów z Władimirem Putinem.

– To jest przywódca, którego lubimy. Lubimy Viktora Orbana. On (Putin – red.) go lubi, ja też go lubię. To bezpieczny kraj. Wykonał świetną robotę. Był bardzo dobrym przywódcą, jeśli chodzi o rządzenie krajem – stwierdził amerykański prezydent.

Jego zdaniem Węgry "nie mają wielu problemów, z którymi borykają się inne kraje". – Postanowiliśmy więc, że będziemy z Viktorem Orbanem i myślę, że będzie on bardzo dobrym gospodarzem – dodał Trump.

Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"

Premier Węgier odbył w piątek rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji, po której ogłosił, że przygotowania do spotkania Putin-Trump "idą pełną parą". Nie podał jednak żadnych szczegółów.

O tym, że prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się wkrótce w Budapeszcie, poinformował w czwartek Trump, po rozmowie telefonicznej z Putinem. Przed szczytem przywódców obu państw ma dojść do spotkania na szczeblu szefów dyplomacji, czyli amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.

Z Putinem Trump spotkał się ostatni raz w sierpniu w Anchorage na Alasce. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu. Szczyt nie przyniósł żadnych przełomowych rozstrzygnięć w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

