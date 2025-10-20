"Trump jest niegrzeczny i ignorancki". Zaostrza się spór między USA a Kolumbią

W niedzielę Donald Trump nazwał prezydenta Kolumbii Gustavo Petro „liderem nielegalnej działalności narkotykowej”, co rząd Petro uznał za obraźliwe.

„Daniel García-Péna, ambasador Kolumbii w Stanach Zjednoczonych, został wezwany na konsultacje przez prezydenta Gustavo Petro i przebywa obecnie w Bogocie. W najbliższych godzinach rząd poinformuje o podjętych decyzjach” – przekazało kolumbijskie MSZ.

Wypowiedzi Donalda Trumpa na temat szefa organizacji antynarkotykowej pogorszyły dotychczasowe relacjom między Waszyngtonem a Bogotą, którą Donald Trump oskarża o współudział w nielegalnym handlu narkotykami.

Petro sprzeciwił się atakom armii USA na statki na Karaibach, które pochłonęły dziesiątki ofiar i zaostrzyły napięcia w regionie. Działania militarne potępiło również wielu ekspertów prawnych i obrońców praw człowieka.

Donald Trump zapowiedział, że amerykańska pomoc finansowa dla Kolumbii zostanie wstrzymana, a szczegóły nowych taryf zostaną ujawnione w poniedziałek.

Kolumbia była kiedyś jednym z największych odbiorców amerykańskiej pomocy na półkuli zachodniej, ale przepływ pieniędzy został nagle ograniczony w tym roku z powodu zamknięcia USAID.

Obecnie Kolumbia płaci 10-procentowe cła na większość towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych, co stanowi podstawowy poziom cła nałożony przez Donalda Trumpa na wiele krajów.

MSZ Kolumbii zapowiedziało, że będzie zabiegać o międzynarodowe wsparcie dla Petro, który zyskał sławę jako senator, ujawniając powiązania prawicowych grup paramilitarnych zajmujących się handlem narkotykami i skorumpowanych polityków. Zapowiedziało również, że będzie zabiegać o autonomię kraju.

Petro w niedzielę potępił kolejny zamach bombowy na statek, w którym zginęły trzy osoby, stwierdzając, że należał on do „skromnej rodziny”, a nie do lewicowej grupy rebeliantów z Narodowej Armii Wyzwolenia, jak twierdził w swoim komentarzu sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

„Panie Trump, Kolumbia nigdy nie była niegrzeczna wobec Stanów Zjednoczonych… ale pan jest niegrzeczny i ignorancki wobec Kolumbii. Ponieważ nie jestem biznesmenem, tym bardziej nie jestem handlarzem narkotyków. W moim sercu nie ma chciwości” – stwierdził Petro.

