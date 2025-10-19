Do odwołania ambasadora Niemiec w Gruzji ma dojść przed poniedziałkowym spotkaniem przedstawicieli Unii Europejskiej.
„Przez wiele miesięcy władze Gruzji prowadziły agitację przeciwko Unii Europejskiej, Niemcom, a także osobiście przeciwko niemieckiemu ambasadorowi Ernstowi Peterowi Fischerowi” – poinformowało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych we wpisie na platformie X.
Niemieckie ministerstwo przekazało, że odwołanie jest „celem konsultacji w sprawie dalszego postępowania”. W poniedziałek „rada ds. zagranicznych Unii Europejskiej zajmie się Gruzją” – czytamy.
Rząd Gruzji nie skomentował sprawy.
W ubiegłym miesiącu gruzińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Fischera, sugerując, że jest on częścią prób promowania „radykalnego programu” w kraju przed pilnie śledzonymi wyborami samorządowymi.
Od miesięcy gruzińscy urzędnicy oskarżają Fischera i innych ambasadorów Unii Europejskiej o wspieranie prób obalenia rządu w Tbilisi.
Władze Gruzji represjonują działaczy opozycji opowiadających się za Unią Europejską oraz uczestników protestów ulicznych, którzy zorganizowali demonstracje po kontrowersyjnych wyborach parlamentarnych w październiku ubiegłego roku i późniejszej decyzji rządu o wstrzymaniu rozmów na temat przystąpienia do Unii Europejskiej.
