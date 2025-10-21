Kulisy katastrofy kolejki w Lizbonie. Szokujące ustalenia

Tragedia rozegrała się w środę 3 września późnym popołudniem. To wtedy kolejka Gloria nieoczekiwanie wypadła z szyn i uderzyła w budynek. Do wypadku doszło na trasie łączącej dzielnicy Baixa i Bairro Alto w centrum Lizbony. Bilans tego zdarzenia był tragiczny. Zginęło 16 osób, a 22 zostało rannych.

Zginęło 16 osób. Ujawniono kulisy katastrofy kolejki w Portugalii

Wiadomo było, że przyczynę wypadku miało ustalić wszczęte przez służby dochodzenie. Jedna z hipotez miała zakładać, że do tragedii mogło doprowadzić przerwanie liny.

Nowe, szokujące informacje na temat wypadku podają teraz portugalskie media, które powołują się na ustalenia państwowej komisji do spraw badania wypadków lotniczych i kolejowych (GPIAFF). Jak donosi telewizja SIC, kolejka była wyposażona w linę nośną nieprzystosowaną do transportu pasażerów. Według badających sprawę inspektorów, mimo częstych kontroli Glorii osoby kontrolujące stan pojazdu nie wiedziały, że lina, po której porusza się kolejka, nie miała wymaganego certyfikatu.

W toku postępowania udało się ustalić, że nieodpowiednia lina została zainstalowana w grudniu 2022 roku. Spółka Carris, będąca operatorem kolejki przyznała, że zdecydowano się wówczas na tańszą linę. Dotychczas zapewniała jednak, że spełnia ona wszelkie wymagane normy, a sama kolejka jest bezpieczna.

"Przyczyny techniczne, a nie polityczne zaniedbania"

To właśnie przyczyny techniczne, a nie polityczne zaniedbania, jak sugerowano" doprowadziły do wypadku Glorii – skomentował ujawnione ustalenia burmistrz Lizbony Carlos Moedas.

Kolejka linowo-terenowa Gloria jest jedną z największych atrakcji turystycznych portugalskiej stolicy. Każdego dnia przewozi setki mieszkańców i turystów.

