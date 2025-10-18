Groźny wypadek w Warszawie. Czterech policjantów w szpitalu

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej. To tam tuż przed godziną 1. w nocy jadący na sygnale radiowóz zderzył się z samochodem osobowym. Na miejscu niemal natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

W wypadku ucierpiało czterech funkcjonariuszy policji. Mundurowi zostali przetransportowani do szpitala. Pomocy medycznej w szpitalu wymagał także kierowca drugiego z pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Z informacji przekazanych przez stołeczną policję wynika, że obrażenia wszystkich poszkodowanych nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu. Wiadomo, że zarówno kierowca osobówki, jak i policjanci w chwili wypadku byli trzeźwy.

Okoliczności, przebieg i przyczyny nocnego zdarzenia w sercu Warszawy wyjaśni postępowanie policji.

Czytaj też:

Tragedia w miejscowości na Mazowszu. Syn zaatakował rodzicówCzytaj też:

Zaatakowano biuro krajowe PO. Tusk wskazał winnegoCzytaj też:

Mejza pędził 200 km/h. Teraz przeprasza: Nie mam zamiaru pi****yć głupot