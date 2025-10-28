Gigant planuje ogromne zwolnienia. Pracę straci nawet 30 tys. osób

Dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że planowane w Amazonie cięcia, obejmą około 10 proc. siły roboczej całej firmy. Mają one dotyczyć m.in. pracowników działu kadr i reklamy. Nie sprecyzowano na razie, ile osób będzie musiało pożegnać się z pracą.

„Wall Street Journal” zauważa, że redukcje pracownicze w Amazonie pojawiają się w momencie, kiedy duże firmy w USA szukają sposobów na zmniejszenie lub spowolnienie wzrostu liczby pracowników z powodu coraz częściej wykorzystywanej sztucznej inteligencji.

Nie są to pierwsze zwolnienia na tak dużą skalę. W 2022 roku Amazon zwolnił około 27 tys. pracowników.

Zdaniem stacji CNBS tegoroczne redukcje zatrudnienia mogą być największymi w historii tej firmy.

W czerwcu dyrektor generalny Amazona wysłał notatkę do pracowników, w której stwierdził, że rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji wyeliminuje potrzebę wykonywania niektórych prac. Następnie starał się znaleźć sposób, aby firma mogła pracować najbardziej efektywnie, jak się tylko da, ale nie wydając przy tym zbyt wielu pieniędzy.

Amazon w Polsce szuka pracowników

Podczas gdy w USA Amazon masowo zwalnia, w Polsce ogłasza wielką akcję rekrutacyjną. Planuje zatrudnić 8,5 tys. nowych osób. Poszukiwani są głównie pracownicy na stanowiska tymczasowe w centrach logistycznych. Gigant oferuje wynagrodzenie w wysokości nawet 39,1 zł brutto za godzinę. Pracownicy otrzymają także jednorazowy bonus w wysokości 2 tys. zł za pracę w szczycie sezonu, czyli przed świętami Bożego Narodzenia. Rekrutacja obejmie wszystkie centra dystrybucji Amazon w Polsce: w Sadach koło Poznania, Bielanach Wrocławskich oraz na Śląsku.

