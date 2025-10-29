USA zredukują liczbę wojsk w Europie Wschodniej

Waszyngton poinformował Rumunię, że liczebność amerykańskich wojsk w tamtejsze bazie zostanie zmniejszona. Ministerstwo obrony w Bukareszcie przekazało, że w Rumunii pozostanie około 1 tys. żołnierzy USA.

Redukcja w Rumunii

Redukcja ma objąć między innymi amerykańskich żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym — poinformował resort.

Rumuński resort przekazał, że "zmiana liczebności sił zbrojnych USA jest efektem nowych priorytetów administracji prezydenckiej, ogłoszonych w lutym", zaś "decyzja uwzględnia również fakt, że NATO skonsolidowało swoją obecność i działania na wschodniej flance, co pozwala Stanom Zjednoczonym na dostosowanie swojej postawy militarnej w regionie" — powiadomił portal Digi 24.

W rozmowie z Kyiv Post urzędnicy amerykańskiej administracji wojskowej zapewniali, że taka decyzja nie będzie miała "znaczącego wpływu na działania USA w regionie".

Wojska USA zostają w Polsce

Na początku września, gdy w Białym Domu z wizytą był prezydent Karol Nawrocki, Donald Trump zapewnił, że stacjonujące nad Wisłą amerykańskie wojska zostaną, a ewentualnie ich liczba może się zwiększyć.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Czytaj też:

Dramatyczny zwrot w Strefie Gazy. Trump: Izrael miał prawo do zemstyCzytaj też:

Przełom USA-Chiny? Szewko: Bardzo pozytywna informacja dla nas wszystkich