U sąsiada Polski powstaje rząd przeciwny imigracjonizmowi i klimatyzmowi

Lider prawicowej formacji ANO Andrej Babis ogłosił w środę, że wraz z partiami Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz Kierowcy dla Siebie, sfinalizują umowę koalicyjną. Dokument zostanie podpisany w poniedziałek, 3 listopada, w czasie inauguracyjnej sesji nowej Izby Poselskiej. W wyborach do Izby Deputowanych Poselskiej Republiki Czeskiej, które odbyły się na początku października, ANO osiągnęła najlepszy wynik, zdobywając 34,5 proc. głosów. Będzie dysponowała 80 mandatami w 200-osobowej izbie niższej parlamentu. Dzięki prawicowym koalicjantom, uzyskają w parlamencie większość.

Prawicowa koalicja na czele z ANO Babisa

W nagraniu opublikowanym na kanałach społecznościowych przyszły premier powiedział, że dyskusje na temat programu nowego rządu oraz nominacji do komisji parlamentarnych i stanowisk kierowniczych będą kontynuowane. Umowę koalicyjną Babis ma przedstawić prezydentowi Petrowi Pavlowi jeszcze w tym tygodniu.

Polityk zaznaczył, że ruch ANO zaproponuje nowy regulamin Izby Deputowanych, aby usprawnić pracę parlamentu. – Dzisiaj omówimy projekt nowego regulaminu Izby Deputowanych. Naszą propozycję, której zmiany, w szczególności postulowany przez obecny rząd, miały na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Izby Deputowanych – oznajmił Babis.

Nowa izba prawdopodobnie wybierze swoje władze 5 listopada. Za poważnego kandydata na stanowisko przewodniczącego parlamentu uważa się przewodniczącego SPD, czesko-japońskiego byłego przedsiębiorcę Tomio Okamurę.

Czechy odrzucą pakt migracyjny i ETS 2

Według zapowiedzi, jedną z pierwszych decyzji nowego rządu Czech ma być odrzucenie paktu o migracji i azylu Unii Europejskiej. Praga odmówi udziału w "mechanizmie solidarności", który Komisja Europejska zamierza zacząć egzekwować w przyszłym roku. Czesi nie będą też płacić kar, jakie brukselski pakt migracyjny przewiduje za niewpuszczanie nielegalnych imigrantów. To niejedyne planowane działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa obywateli przed ściąganymi do Europy cudzoziemcami.

Z dotychczasowych informacji wynika też, że ANO i koalicjanci nie zamierzają również wdrażać w swoim państwie unijnego systemu opłat "klimatycznych" ETS 2.

Czytaj też:

"Ani korony". Babisz zabrał głos w sprawie uzbrojenia dla UkrainyCzytaj też:

Fico chce współpracy z Polską przeciwko radykalnemu unijnemu przedsięwzięciu