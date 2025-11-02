Belgia: Nad bazą z bronią jądrową zauważono kolejne drony

Nad belgijską bazą lotnictwa wojskowego Kleine-Brogel, w której przechowywana jest amerykańska broń jądrowa, po raz kolejny zauważono niezidentyfikowane drony – przekazał w niedzielę na platformie X minister obrony Belgii Theo Francken.

"Drony zostały wysłane nad bazę celowo"

"Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy trzy zgłoszenia o dronach nad Kleine Brogel, większych i latających na większych wysokościach. Użyto zagłuszacza dronów, ale bezskutecznie. Śmigłowiec i radiowozy ścigały bezzałogowce, ale zgubiły je po kilku kilometrach" – napisał Francken, dodając, że drony zostały wysłane nad bazę celowo. Minister podkreślił, że sytuacja jest analizowana we współpracy ze służbami bezpieczeństwa oraz NATO.

Również w nocy z piątku na sobotę w pobliżu bazy zauważono nieautoryzowany dron. W Kleine-Brogel przechowywana jest amerykańska broń jądrowa w ramach programu NATO Nuclear Sharing, a od 2027 roku mają tam stacjonować samoloty wielozadaniowe F-35A Lightning II. Podobne incydenty miały miejsce w ostatnich tygodniach nad bazami Elsenborn na wschodzie i Marche-en-Famenne na południowym wschodzie kraju. Agencja Reutera poinformowała, że drony zaobserwowano nocą, co uniemożliwiło ustalenie ich typu. "To nie było dzieło amatorów, lecz doświadczonych operatorów" – podkreślił belgijski minister.

Tysiące nieautoryzowanych lotów dronów w ciągu ostatnich miesięcy

Według danych spółki SkeyDrone, będącej częścią państwowego kontrolera ruchu lotniczego Skeyes, w 2024 roku w belgijskiej przestrzeni powietrznej wykryto ok. 31 tys. przelotów dronów, z czego 90 proc. stanowiły loty nieautoryzowane. Seria incydentów z udziałem dronów wywołała wzmożoną czujność wśród państw NATO, które w ostatnich tygodniach odnotowały podobne przypadki – m.in. w Kopenhadze, Monachium, Polsce i krajach bałtyckich.

W piątek drony zakłóciły pracę lotniska w Berlinie, a niemieckie władze podejrzewają, że za incydentem mogła stać Rosja – podała agencja AFP. W Wilnie natomiast kilkukrotnie zamykano przestrzeń powietrzną po wykryciu balonów przemytniczych znad Białorusi. Na początku października Komisja Europejska zaproponowała cztery projekty obronne, w tym system zwalczania dronów oraz plan wzmocnienia wschodniej granicy UE do 2030 roku.

