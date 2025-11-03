Ukraińcy obawiają się zimy. "Sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna"

Liczba nalotów gwałtownie wzrosła w zeszłym roku, około 10 proc. wszystkich domów i mieszkań zostało uszkodzonych lub zniszczonych, systemy ogrzewania działają tylko przez kilka godzin, a przerwy w dostawie prądu są częste – stwierdzili w poniedziałek organizatorzy Fundacji „Sąsiad w Potrzebie”, rozpoczynając nową zbiórkę funduszy. – Ludzie walczą nie tylko z zimnem, ale także ze strachem i wyczerpaniem – powiedział Andreas Knapp, przewodniczący fundacji i szef działu pomocy międzynarodowej w Caritas Austria.

Miliony osób potrzebuje pomocy

Według Fundacji "Sąsiad w Potrzebie" 12,7 mln osób potrzebuje pomocy, a sytuacja jest szczególnie trudna dla dzieci, osób starszych i chorych. Pilnie potrzebują one opieki medycznej, a także wsparcia psychologicznego i finansowego, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.

– W szczególności dzieci cierpią z powodu ciągłej niepewności i niezliczonych nieprzespanych nocy spędzonych w schroniskach. Nasza pomoc obejmuje zatem również wsparcie psychologiczne – aby ludzie mogli odzyskać pewność siebie – powiedział Knapp.

Kampania Fundacji „Sąsiad w Potrzebie” to wspólne przedsięwzięcie organizacji pomocowych: Caritas, Czerwonego Krzyża, Arbeiter-Samariter-Bund (Związku Samarytan), Care, Diakonie, Hilfswerk, Zakonu Maltańskiego i Volkshilfe. Ich zimowe działania pomocowe na Ukrainie, prowadzone wspólnie z organizacjami partnerskimi w terenie, są już w pełnym toku, twierdzą osoby odpowiedzialne za kampanię. Przygotowują schroniska na zimę, uszczelniają domy i naprawiają okna. Rodziny otrzymują piece i paliwo, a także pomoc finansową na zakup własnych środków grzewczych. W specjalnie utworzonych punktach prowadzonych przez organizacje pomocowe ludzie mogą otrzymać posiłek lub uzyskać poradę; mobilne zespoły medyczne podróżują do odległych wiosek, aby zapewnić opiekę, leki i pomoc medyczną lokalnej ludności.

