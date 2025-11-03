Zawrócenia na granicy. Tylu osobom Niemcy odmówiły wjazdu

Wśród osób, którym odmówiono wjazdu lub je zawrócono, było około 1 tys. osób ubiegających się o azyl.

Policja Federalna (Bundespolizei) przekazała, że osoby te chciały wjechać z tzw. bezpiecznego państwa trzeciego. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej za procedurę azylową odpowiada pierwsze państwo Wspólnoty, na którego terenie znajdzie się osoba wnioskująca o azyl.

W sumie zanotowano 25 300 nielegalnych przekroczeń granicy. Spośród cofniętych z granicy osób 909 miało zakaz wjazdu do Niemiec. Poza tym Policja Federalna zatrzymało około 870 przemytników oraz 4589 innych osób, które miały nakaz aresztowania.

Odmowa wjazdu oznacza uniemożliwienie przekroczenia granicy, natomiast zawrócenie dotyczy osób, które już ją nielegalnie przekroczyły.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt od razu po objęciu urzędu, czyli na początku maja 2025 roku, zaostrzył kontrole graniczne i nakazał zawracanie także osób ubiegających się o azyl. Wywołało to falę krytyki m. in. w Polsce. W odpowiedzi – po wielu miesiącach zwłoki – polski rząd 7 lipca wprowadził kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Następnie kontrole przedłużono od 6 sierpnia do 4 października. Kolejne rozporządzenie zaczęło obowiązywać w niedzielę 5 października. Przedłuża ono tymczasowe kontrole graniczne o pół roku, czyli do 4 kwietnia 2026 roku.

