Atak Rosji na Ukrainę. Straszne skutki nalotu

Jak przekazał prezydent Ukrainy, "Rosja wystrzeliła w sobotę 450 dronów i 45 pocisków w nocnych atakach na Ukrainę wymierzonych w sektor energetyczny i inną infrastrukturę".

"W nocy z piątku na sobotę rosyjski dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w obwodzie dniepropietrowskim. Zniszczeniu uległy mieszkania od 4. do 6. piętra. Na miejscu wybuchł pożar" – podaje portal polsatnews.pl. W ramach akcji ratowniczej pomocy udzielono 28 osobom, w tym pięciorgu dzieci. Zginęła jedna kobieta.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazała, że tragiczny bilans może ulec zmianie.

Są zabici i ranni

Siły rosyjskie dokonały również ataku na obwód odeski. W wyniku uderzeń doszło do pożaru w jednym z obiektów infrastruktury energetycznej.

Z kolei we wsi Korotych (obwód charkowski) osiem osób zostało rannych po ostrzale stacji benzynowej. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala.

Zaatakowana została również stolica Ukrainy, Kijów. "W rejonie peczerskim ratownicy otrzymali dwa wezwania. Płonęły cztery samochody ciężarowe oraz dwa budynki. Samochody w pobliżu zostały uszkodzone. Pod innym adresem w Kijowie pożar części bezzałogowca został ugaszony zanim na miejsce dotarły jednostki straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych" – wskazuje polsatnews.pl.

Agencja UNIAN donosi, że ataki odnotowano również na terenie Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Na tym obszarze zginęły trzy osoby, a sześć kolejnych zostało rannych w wyniku ataków na rejony zaporoski, wasylowski i połohski.

Te miasta są bez prądu

Celem ataku stał się również obwód połtawski. Prądu został pozbawiony cały obszar miasta Horiszni Pławni. Miejscowe władze wprowadziły stan wyjątkowy.

Rakiety zostały wystrzelone również w kierunku Krzemieńczuka. Mer Witalij Malecki przekazał, że w całym mieście nie ma obecnie dostaw prądu.

Do ataku doszło też na obwód kirowohradzki. – Kolejny zmasowany atak wroga. Celem jest infrastruktura krytyczna. W tym ta w dystrykcie Aleksandria. Wszyscy żyją – i to jest najważniejsze – zaznaczył szef RMA Andrij Rajkowycz.

