Jak Izrael podzielił MAGA

W RZECZY SAMEJ Większość komentatorów dostrzegła, jakim przełomem dla Amerykanów było zwycięstwo w wyborach na burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego, muzułmanina i, w sensie ideologicznym, socjalisty.
Według Politico zwycięstwo demokratów w Nowym Jorku, Wirginii i New Jersey oraz w lokalnych wyborach w Pensylwanii i Georgii "stanowiło wyraźny sygnał, że narasta sprzeciw wobec polityki administracji Donalda Trumpa […]".
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
