"Mecenas dla Maluszka". Pomóż dzieciom znaleźć szczęśliwy dom

Ta sama kampania będzie skierowana także do tych wszystkich, którzy nie są gotowi lub po prostu nie mogą zostać rodzicami adopcyjnymi, ale mogą przyczynić się do sukcesu całej akcji – promując materiały informacyjne czy wspierając ją finansowo.

Tysiące dzieci czeka na szczęśliwy dom

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na koniec 2024 r. na adopcję czekało w Polsce ponad 2300 dzieci, a kandydatów na rodziców adopcyjnych było mniej niż 900…

Każde takie dziecko to osobna historia – często historia dramatyczna i naznaczona wielkim cierpieniem. Nawet najmłodsze dzieci mieszkające w domach dziecka zdążyły już doświadczyć ogromu bólu, samotności i poczucia odrzucenia. Część z nich jest sierotami, ofiarami zaniedbań lub przemocy ze strony tych, którzy powinni dawać im miłość i bezpieczeństwo...

Ich szansą jest adopcja. Wciąż jednak zbyt wiele maluchów nie może doczekać się nowego domu. Wśród nich są dzieci chore i niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki i wiedzy, które często długimi latami czekają na dobre serce odpowiedzialnych ludzi. Dlaczego rodzice nie decydują się na adopcję?

Nie ma wątpliwości, że adopcja to wiele wyzwań dla rodziców. Wśród nich skompletowanie niezbędnych dokumentów, diagnozy, szkolenia, rozmowy i opinie to tylko początek. To trudna emocjonalnie droga. Kolejne miesiące i lata to bardzo wymagający okres budowania więzi, poznawania się nawzajem i tworzenia wymarzonej rodziny.

Ogrom procedur, formalności i niezbędnych badań, którym podlegają kandydaci na rodziców, może niekiedy przytłaczać. W tym szczególnym czasie, gdy początki rodzicielstwa przebiegają w tak wyjątkowy sposób, rodzice potrzebują wsparcia – merytorycznego, emocjonalnego czy duchowego.

Wielu potencjalnych rodziców adopcyjnych poddaje się na wstępie. Możemy tylko zgadywać, ile rodzin nie zrealizowało swojego powołania do przyjęcia dziecka w przekonaniu, że proces adopcyjny jest długi i skomplikowany, a oni nie mają szans przejść go skutecznie. Pomóżmy w budowaniu szczęśliwych rodzin Dostrzegając te potrzeby, chcemy stworzyć dla przyszłych rodziców ofertę pełną zaufania, zrozumienia i bezpieczeństwa. Dlatego rozpoczynamy akcję „Mecenas dla Maluszka”. Dzięki nam przyszli rodzice uzyskają pomoc na każdym etapie procedury adopcyjnej – od pomocy prawnej i materiałów edukacyjnych, przez opiekę wykwalifikowanych psychologów i kapłanów, aż po budowanie wspólnoty rodzin, gotowych dzielić się swoim doświadczeniem i sercem.

Prawnicy Ordo Iuris będą towarzyszyć rodzinie od momentu zgłoszenia się do projektu, przez wizytę w ośrodku adopcyjnym, aż po zakończenie procedur sądowych – a nawet już po adoptowaniu dziecka, gdy rodzice będą mogli wzajemnie sobie pomagać we wspólnocie rodzin adopcyjnych i zastępczych, dzielących się doświadczeniem i wzajemnie się wspierających.

Zaczynamy od publikacji informatora dla osób, które chcą się dowiedzieć więcej na temat adopcji. Powstaje także zestaw materiałów informacyjnych dla rodzin i organizatorów wydarzeń prorodzinnych.

Jednocześnie chcemy także systematycznie promować adopcję w przestrzeni publicznej. W tym celu będziemy publikować świadectwa rodzin, które zdecydowały się na adopcję. Wyprodukujemy ulotki promujące akcję, które będziemy rozdawać w trakcie Marszów dla Życia i Rodziny i innych prorodzinnych manifestacjach i wydarzeniach. Mamy też w planach przygotowanie filmu dokumentalnego, promującego adopcję – z udziałem rodzin, które otworzyły swoje serce na porzucone dzieci.

Zostań „Mecenasem” dla maluszka

Serdecznie proszę o promocję i wsparcie finansowe naszej akcji, którego można udzielić za pośrednictwem uruchomionej właśnie strony internetowej MecenasdlaMaluszka.pl lub wsparcie pracy naszych prawników poprzez darowiznę na rzecz Ordo Iuris. Im więcej środków uda nam się uzbierać na ten cel, tym większe będziemy mieć możliwości do rozwinięcia naszej nowej inicjatywy, dzięki której konkretne dzieci z domów dziecka będą mogły znaleźć kochającą rodzinę.