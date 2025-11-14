Orzechami zabiła męża. 81-letnia Niemka trafi do więzienia
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat

Orzechami zabiła męża. 81-letnia Niemka trafi do więzienia

Dodano: 
Orzechy, zdjęcie ilustracyjne
Orzechy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Sąd w Niemczech wymierzył karę 1,5 roku więzienia kobiecie, która celowo podała swojemu choremu mężowi orzechy, żeby go zabić.

Do zdarzenia doszło w grudniu 2023 r. w Dolnej Saksonii. Jak informuje Deutsche Welle, 81-latka podała obłożnie choremu mężowi orzechy i owoce, choć znała zalecenia lekarskie i wiedziała, że nie mógł przyjmować stałych pokarmów.

87-latek zmarł, a sprawa trafiła do sądu w Aurich, który skazał seniorkę na półtora roku więzienia. Z aktu oskarżenia wynika, że kobieta na codzień opiekująca się mężem zrobiła to umyślnie, chcąc go zabić.

Podczas procesu nie ustalono, czy mężczyzna udusił się, czy zmarł w wyniku zatrzymania krążenia. Sąd nie podał też informacji na temat okoliczności i motywu przestępstwa. Ostatecznie jednak nie miało to decydującego znaczenia dla oceny prawnej – podaje DW.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inwestuj w wolność słowa.
Akcje Do Rzeczy + roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Deutsche Welle
Czytaj także