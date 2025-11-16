Kiedy króluje występek
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Kiedy króluje występek

Dodano: 
Dyrektor generalny BBC Tim Davie rezygnuje ze stanowiska
Dyrektor generalny BBC Tim Davie rezygnuje ze stanowiska Źródło: BBC
SPODE ŁBA Zdumiewające skandale wstrząsają właśnie brytyjskim nadawcą publicznym – BBC.

Do dymisji podali się dyrektor generalny koncernu oraz szefowa kanału BBC News. Rezygnacja ich była wynikiem krytycznego raportu dotyczącego programu "Panorama", który wyemitowano tydzień przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w USA.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

