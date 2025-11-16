Kiedy króluje występek

SPODE ŁBA Zdumiewające skandale wstrząsają właśnie brytyjskim nadawcą publicznym – BBC.
Do dymisji podali się dyrektor generalny koncernu oraz szefowa kanału BBC News. Rezygnacja ich była wynikiem krytycznego raportu dotyczącego programu "Panorama", który wyemitowano tydzień przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w USA.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
