Spotkanie Zełenskiego z wojskową delegacją USA, na czele której stoi sekretarz armii Daniel Driscoll, zaplanowano w czwartek po południu – podaje agencja RBK-Ukraina.

Według niej, plan pokojowy, opracowany wspólnie przez USA i Rosję, zawiera żądania dotyczące oddania całego Donbasu, a także zniesienia sankcji wobec Rosji i zakończenia śledztw w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskich żołnierzy podczas inwazji, która rozpoczęła się w lutym 2022 r.

Zgodnie z tą koncepcją, Ukraina musi nie tylko usunąć wzmiankę o członkostwie w NATO ze swojej konstytucji, ale także postawić członkom Sojuszu warunek, że Kijów nigdy w przyszłości nie przystąpi do NATO.

Amerykański plan pokojowy zakłada również, według przecieków, zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii o połowę i ograniczenie jej arsenału, a także akceptację rosyjskiego jako drugiego języka urzędowego.

Plan pokojowy USA zakłada rozbiór Ukrainy. Na jakie ustępstwa pójdzie Rosja?

Portal Politico napisał w środę, że porozumienie pokojowe w sprawie Ukrainy może zostać zawarte już w tym tygodniu i że amerykańska administracja jest "na krawędzi przełomu".

Wcześniej serwis Axios podał, że opracowany przez USA plan obejmuje cztery obszary: pokój na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie oraz przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą.

Według agencji Reutera, Kijów otrzymał "sygnały" o pakiecie amerykańskich propozycji w sprawie zakończenia wojny, które USA omówiły już Rosją. Strona ukraińska nie była jednak zaangażowana w przygotowanie tego planu. W jego opracowywaniu miały rzekomo uczestniczyć Katar oraz Turcja.

Źródła, na które powołują się dziennikarze, twierdzą, że 28-punktowy plan przygotowali specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i Kiryłł Dmitrijew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), który stał się głównym negocjatorem w relacjach Moskwy z Waszyngtonem.

