Wysłannik Kremla ma być współtwórcą "planu USA dla Ukrainy"
Udostępnij5 Skomentuj
Świat

Wysłannik Kremla ma być współtwórcą "planu USA dla Ukrainy"

Dodano: 
Kiryłł Dmitriew, specjalny wysłannik Rosji ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej
Kiryłł Dmitriew, specjalny wysłannik Rosji ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej Źródło: PAP/EPA / Maxim Shemetov
Media wskazują nazwiska osób, które mają być odpowiedzialne za plan pokojowy dla Ukrainy. Wśród nich bliski współpracownik Władimira Putina.

Bloomberg donosi, że amerykański plan pokojowy dla Ukrainy został opracowany w październiku podczas spotkania Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, zięcia Trumpa Jareda Kushnera i Kiryłła Dmitriewa (kieruje rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich), specjalnego wysłannika Rosji ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej. Agencja powołuje się na źródła w amerykańskiej administracji.

Ani sekretarz stanu USA Marco Rubio, ani prezydent Donald Trump nie wiedzieli o istnieniu planu do niemal ostatnich dni, ale Trump zatwierdził go po otrzymaniu projektu. Źródła Bloomberga poinformowały, że w tym kontekście wzrosła rola wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w kształtowaniu decyzji dotyczących wojny Rosji z Ukrainą.

"Vance od dawna utrzymuje bliskie relacje z sekretarzem armii USA Danem Driscollem, który w ostatnich dniach stał się 'nowym łącznikiem' w rozmowach z Europą na temat Ukrainy. Driscoll jest w stałym kontakcie z Witkoffem i Vance'em, a Andy Baker, zastępca doradcy Vance'a ds. bezpieczeństwa narodowego, również aktywnie uczestniczy w procesie negocjacji" – czytamy.

Rubio: Autorem planu pokojowego dla Ukrainy są USA

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił, że plan pokojowy dla Ukrainy został opracowany przez amerykańską administrację. Amerykański polityk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odpierał zarzuty mówiące o tym, że 28-punktowy plan pokojowy to w istocie "lista życzeń Rosji". Rubio podkreślił, że dokument powinien być tarkowany "jako wiarygodna podstawa dla obecnych negocjacji”. Dodał, że zawarto w nim zarówno żądania strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej.

"Plan pokojowy jest autorstwa USA. Jest oferowany jako silne ramy dla trwających negocjacji. Opiera się o wkład rosyjskiej strony. Ale opiera się również na wcześniejszym i obecnym wkładzie Ukrainy" – napisał Rubio.

Kto ułożył plan dla Ukrainy? Sprzeczne doniesienia

Post sekretarza stanu to odpowiedź na wcześniejsze wypowiedzi amerykańskich senatorów, poddających w wątpliwość udział USA w stworzeniu dokumentu. Senator Mike Rounds stwierdził, że sam Rubio miał zasugerować, iż plan jest autorstwa Rosjan.

– Sekretarz Rubio zadzwonił do nas dziś po południu. Myślę, że bardzo jasno dał nam do zrozumienia, że jesteśmy jedynie odbiorcami propozycji przekazanej jednemu z naszych przedstawicieli. To nie jest nasza rekomendacja ani nasz plan pokojowy – to propozycja, którą otrzymaliśmy. Jako pośrednik podjęliśmy jedynie kroki, by się nią podzielić. Nie upubliczniliśmy jej; doszło do wycieku – powiedział.

W podobnym tonie wypowiedzieli się senatorowie Jeanne Shaheen i Angus King. Shaheen stwierdziła, że plan jest "propozycją rosyjską". Z kolei King użył stwierdzenia "rosyjska lista życzeń".

Przypomnijmy, że według medialnych doniesień prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał dać Ukrainie czas do 27 listopada na przyjęcie planu pokojowego. Z kolei wczoraj Trump stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że jego propozycja dla Kijowa nie jest ostateczna.

Czytaj też:
Europa ma plan dla Ukrainy. Nieoficjalnie: Istotna rola Polski

Kup akcje Do Rzeczy S.A.
Odbierz roczną subskrypcję gratis!
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: Bloomberg
Czytaj także