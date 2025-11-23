Europa ma plan dla Ukrainy. Nieoficjalnie: Istotna rola Polski

Przedstawiciele Ukrainy, USA i Europy spotkali się w niedzielę w Genewie, aby omówić projekt planu zakończenia wojny na Ukrainie, przedstawiony przez Waszyngton. Stało się to po tym, jak Kijów i jego sojusznicy wyrazili zaniepokojenie tym, co uznali za "poważne ustępstwa" na rzecz Rosji. Unia Europejska stoi na stanowisku, że pokój musi zostać zawarty na warunkach akceptowalnych dla Ukrainy i jej europejskich partnerów.

Jest europejski "kontrplan"

Reuters donosi nieoficjalnie, że europejscy liderzy przedstawili zmodyfikowaną wersję amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Dokument przewiduje, że ukraińskie siły zbrojne będą ograniczone do 800 000 żołnierzy "w czasie pokoju", a nie do ogólnego limitu 600 000 żołnierzy, jak proponuje plan amerykański. Ponadto alternatywny projekt zakłada, że "negocjacje w sprawie terytoriów rozpoczną się od linii kontaktowej". W planie USA Rosja przejęłaby terytoria okupowane.

W dokumencie znalazł się również zapis o tym, że Ukraina otrzyma od USA gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO, a sam Sojusz zgadza się nie rozmieszczać na stałe na Ukrainie w czasie pokoju wojsk znajdujących się pod swoich dowództwem. Według agencji Reutera, Ukraina ma też przeprowadzić wybory "jak najszybciej" po podpisaniu porozumienia pokojowego. Kijów ma też otrzymać rekompensatę finansową, w tym z rosyjskich aktywów państwowych, które pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie naprawi szkód wyrządzonych Ukrainie.

W europejskiej propozycji odniesiono się do tematu akcesji Ukrainy do NATO. Plan Waszyngtonu jasno wskazuje, że Kijów do Sojuszu nie dołączy. Europa wskazuje, że przystąpienie Ukrainy do NATO będzie zależało od zgody wszystkich członków Sojuszu, "a takiego konsensusu obecnie nie ma".

Co istotne, jeden z punktów kontrpropozycji ma przewidywać stacjonowanie myśliwców NATO w Polsce.

