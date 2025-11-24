Rosja w G8? Zdecydowany sprzeciw europejskiego państwa

W niedzielę w Genewie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i USA dotyczące planu pokojowego. Jak stwierdził amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, był to jak dotąd "najbardziej produktywny" dzień rozmów. Negocjacje znacznie przyspieszyły od czasu opublikowania przez zachodnie media 28 punktów planu przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych spodziewa się osiągnąć wstępne porozumienie ze stroną ukraińską do Święta Dziękczynienia, czyli 27 listopada, tak aby na początku grudnia przekazać dokument Rosji.

Pierwotna wersja amerykańskiego planu pokojowego wzbudziła niepokój wśród europejskich sojuszników Kijowa. Propozycja Trumpa zakładała bowiem daleko idące ustępstwa wobec Moskwy. Federacja Rosyjska miałaby otrzymać większość ukraińskich terenów okupowanych od lutego 2022 r. oraz część obwodu donieckiego, nad którą wciąż kontrolę sprawują siły ukraińskie. Ponadto, Ukraina miałaby zrezygnować z członkostwa w NATO oraz zgodzić się na redukcję swoich sił zbrojnych do 600 tys. żołnierzy.

Merz przeciwnikiem powrotu Rosji do grupy G8

"Władimir Putin mógłby powrócić na scenę światową w ramach europejskiego planu pokojowego, który zakładałby powrót Rosji do grupy G8" – podaje brytyjski "Daily Telegraph".

Wspomniana propozycja miałaby stanowić część kontrpropozycji dla 28-punktowego planu pokojowego.

Jak informuje Deutsche Welle, takiej perspektywie zdecydowanie przeciwstawił się w niedzielę podczas konferencji prasowej po szczycie G20 w Johannesburgu kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Polityk zaznaczył, że "w tej chwili nie widzi żadnej woli wśród sześciu obecnych członków G7, poza Amerykanami, aby ponownie przyjąć Rosję do tej grupy".

Merz podkreślił, że powrót do formatu G8 musi odbywać się w warunkach konsensusu.

W podobnym tonie wypowiedział się poprzedniego dnia prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak zaznaczył, przywódca nie ma żadnych warunków wstępnych dla powrotu Rosji do grupy G8.

