Waszyngton wykonał ruch przeciwko reżimowi Kuby

Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie wykonawcze, uruchamiające proces nałożenia sankcji na towary z krajów, które sprzedają albo w inny sposób przekazują ropę Kubie – poinformował Biały Dom na stronie internetowej.

Prezydent ogłosił sytuację nadzwyczajną. Jak skomentował "rząd Kuby podejmuje nadzwyczajne działania, które szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym".

Trump: Reżim Kuby sprzymierza się z wrogimi państwami

"Reżim sprzymierza się z – i udziela wsparcia – wielu wrogim państwom, transnarodowym grupom terrorystycznym i podmiotom wrogim Stanom Zjednoczonym, w tym rządowi Federacji Rosyjskiej (Rosji), Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), rządowi Iranu, Hamasowi i Hezbollahowi" – napisał Trump.

Przypomnijmy, że rezultaty ustanowionego na Kubie dekady temu porządku socjalistycznego doprowadziły ten kraj do kompletnej degradacji gospodarczej. Około 90 procent tamtejszego społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie. Gospodarka nie radzi sobie z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, a amerykańskie sankcje dodatkowo skomplikowały jej położenie.

USA doprowadzą do zmiany władzy na wyspie?

Jak podał dziennik "Wall Street Journal", administracja prezydenta USA prowadzi aktywne działania na rzecz zmiany władz na Kubie do końca roku. "WSJ" podał, że po obaleniu Nicolasa Maduro, którego rządy były głównym źródłem wsparcia dla Kuby, administracja Trumpa uważa kubańską gospodarkę za bliską zapaści.

– Komunistyczne rządy na Kubie upadną wkrótce po tym, jak zostały odcięte od dostaw wenezuelskiej ropy naftowej – powiedział kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Prestiżowy lewicowy serwis Politico wskazał kilka dni temu, że Biały Dom rozważa całkowitą blokadę importu ropy naftowej na Kubę. Obecnie głównymi dostawcami do tego kraju są Meksyk i Federacja Rosyjska.

