Niemiecki dziennik wieszczy koniec Orbana. "Ostatnie chwile"

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Ogłaszając datę wyborów, prezydent Węgier Tamas Sulyok napisał na Facebooku: "Jednym z filarów demokracji jest prawo do swobodnego wyboru. Zachęcam wszystkich do korzystania z niego!".

"Wiele wskazuje jednak na to, że era Orbana dobiega końca. Po raz pierwszy od 18 lat srogo przegrywa w sondażach. Według kilku instytutów sondażowych od końca 2024 r. Fidesz plasuje się znacznie za opozycyjną Tiszą (Partią Szacunku i Wolności), której przewodzi Peter Magyar" – pisze "Die Welt".

Trzy powody zmiany nastrojów na Węgrzech

Gazeta zauważa, że nawet jeżeli partia premiera wygra, "prawdopodobnie nie osiągnie konstytucyjnej większości – a to już poważnie pokrzyżuje plany Orbana". – Po raz pierwszy we wszystkich segmentach społeczeństwa węgierskiego pojawiła się nadzieja na przełom – wyjaśnia Daniel Hegedues, ekspert odpowiedzialny za Europę Środkową w amerykańskim think tanku German Marshall Fund. Analityk widzi trzy powody tej zmiany. Dużą rolę odgrywa w tym kluczowy czynnik, czyli gospodarka.

– Znaczna część węgierskiej ludności popierała reżim Orbana nie ze względu na ideologiczną bliskość, ale ze względu na dobrobyt. Jednak od czasu kryzysu związanego z pandemią i braku funduszy unijnych wzrost gospodarczy Węgier ulega osłabieniu – ocenia ekspert.

Jako drugi powód Hegedues podaje fakt, że od 2024 r. miało miejsce kilka skandali związanych z pedofilią w systemie opieki nad dziećmi. Dla przywódców konserwatywnego kraju, który przywiązuje dużą wagę do ochrony rodziny i dzieci, oznacza to kryzys moralny i utratę legitymizacji. Trzecim powodem, jaki przywołuje analityk na łamach "Die Welt", jest to, że "po raz pierwszy nie ma rozdrobnionej opozycji. Zamiast tego w wyborach startuje kandydat popierany przez całą opozycję".

