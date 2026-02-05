USA i Rosja mogą się dogadać. Nowe ustalenia
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat

USA i Rosja mogą się dogadać. Nowe ustalenia

Dodano: 
Władimir Putin i Donald Tusk podczas spotkania na Alasce
Władimir Putin i Donald Tusk podczas spotkania na Alasce Źródło: Wikimedia Commons
Wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone i Rosja mogą dojść do porozumienia. Konsensus pozwoliłby na przedłużenie umowy ws. ograniczenia zbrojeń jądrowych Nowy START.

Jak podaje portal Axios, negocjacje ws. przedłużenia porozumienia wciąż trwają, a jego prolongata np. o kolejne sześć miesięcy wymaga formalnej akceptacji prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Rosja deklaruje gotowość. Jest jeden haczyk

Sprawa traktatu Nowy START była tematem rozmów delegacji Waszyngtonu i Moskwy w Abu Zabi. Nie potwierdzono jednak, czy definitywnie ustalono warunki.

Rosja deklarowała wcześniej gotowość do przedłużenia umowy, ale USA podchodziły do jej stanowiska z dystansem, domagając się włączenia do rozmów również Chin. Państwo Środka odmawia jednak udziału w negocjacjach w sprawie kontroli zbrojeń jądrowych.

– Prezydent jasno dawał do zrozumienia, że prawdziwa kontrola zbrojeń w XXI wieku nie może pomijać Chin – przekazał szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio.

NATO ostrzega ws. broni jądrowej

NATO apeluje o ostrożność po wygaśnięciu traktatu Nowy START. Brak porozumienia grozi bowiem nowym wyścigiem zbrojeń między USA a Rosją. Moskwa i Pekin już rozbudowują swoje arsenały.

Traktat Nowy Start z 2011 roku, będący umową między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, dotyczył redukcji broni jądrowej. Porozumienie wygasło w czwartek.

Sojusz Północnoatlantycki wskazuje na potrzebę zachowania powściągliwości w sprawie broni jądrowej jako podstawowego elementu globalnego bezpieczeństwa.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej przedstawiciel Sojuszu, "powściągliwość i odpowiedzialność w dziedzinie broni jądrowej mają kluczowe znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa".

– Rosja zwiększyła swoją zależność od systemów uzbrojenia jądrowego i rozwija nowatorskie systemy nuklearne oraz rozmieszcza pociski rakietowe krótkiego i średniego zasięgu o podwójnym przeznaczeniu – dodał.

Czytaj też:
Wygasł kluczowy traktat atomowy. Rosja: USA zignorowały propozycjęCzytaj też:
Czarny scenariusz dla Europy. "Rosja niszczy wiarygodność NATO"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: RMF 24 / Axios, Radio Zet, PAP, DoRzeczy.pl
Czytaj także