Traktat Nowy Start z 2011 roku, będący umową między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, dotyczył redukcji broni jądrowej. Porozumienie wygasło w czwartek.

Sojusz Północnoatlantycki wskazuje na potrzebę zachowania powściągliwości w sprawie broni jądrowej jako podstawowego elementu globalnego bezpieczeństwa.

Apel przedstawiciela NATO ws. broni jądrowej

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej przedstawiciel Sojuszu, "powściągliwość i odpowiedzialność w dziedzinie broni jądrowej mają kluczowe znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa".

– Rosja zwiększyła swoją zależność od systemów uzbrojenia jądrowego i rozwija nowatorskie systemy nuklearne oraz rozmieszcza pociski rakietowe krótkiego i średniego zasięgu o podwójnym przeznaczeniu – dodał.

Przedstawiciel NATO wskazał, że "Chiny nadal dynamicznie rozbudowują i dywersyfikują swój arsenał nuklearny, zwiększając liczbę głowic i zaawansowanych systemów przenoszenia, aby stworzyć triadę nuklearną".

Co zrobi NATO wobec zagrożenia? Niepokojąca symulacja

Niemiecka gazeta "Die Welt" wraz z ekspertami Centrum Gier Wojennych Uniwersytetu Helmut-Schmidt (uczelnia dla oficerów Bundeswehry), przeprowadziły symulację wojenną, w której zbadano tezę, czy NATO powstrzymałoby atak Rosji na jedno z państw Sojuszu.

W symulacji wzięło udział 16 byłych wysokich rangą urzędników niemieckich i NATO oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa. Akcja została osadzona w październiku 2026 roku.

Według scenariusza gry, Moskwa do ataku wykorzystała pretekst kryzysu humanitarnego w obwodzie królewieckim, aby zająć litewskie miasto Mariampol. W symulacji okazało się, że przedstawienie ataku przez Rosjan jako "misji humanitarnej" wystarczyło, aby USA odmówiły powołania się na art. 5. NATO i nie udzieliły pomocy Litwie.

