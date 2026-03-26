"Trump gotów rozpętać piekło". Biały Dom grozi Iranowi

Kolejne groźby pod adresem Iranu Biały Dom skierował w środę za pośrednictwem swojej rzecznik Karoline Leavitt.

Biały Dom: Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło

– Jeśli Iran nie zaakceptuje realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej – powiedziała podczas briefingu w Białym Domu. Zapewniła, że Donald Trump "nie blefuje" i "jest gotów rozpętać piekło". – Iran nie powinien ponownie mylnie oceniać sytuacji – podkreśliła.

Leavitt powtórzyła ponadto informację przekazywaną w ostatnich dniach przez amerykańskiego przywódcę, w myśl których trwają obecnie negocjacje z Iranem i kraj ten szuka drogi wyjścia z tej wojny.

W swojej wypowiedzi rzecznik odniosła się również do ujawnionej przez media 15-punktowej listy, będącej amerykańską propozycją zakończenia wojny z Iranem. Podkreśliła, że niektóre jej elementy są prawdziwie, jednak nie jest to cała prawda.

Teheran mówi "nie" Amerykanom

W sprawie negocjacji amerykańsko-irańskich pojawia się wiele, częto sprzecznych informacji. W środę agencja Reuters podała jednak, że przedstawiciel władz w Teheranie przekazał jej, że wstępna odpowiedź na propozycje amerykańskie jest negatywna. Źródło agencji zaznaczyło przy tym, że tamtejsi decydenci prowadzą szczegółową analizę otrzymanego planu.

Jednocześnie wysoko postawione źródło dyplomatyczne potwierdziło stacji Al Jazeera, że Teheran otrzymał 15-punktowy plan Stanów Zjednoczonych i określiło go jako "skrajnie maksymalistyczny i nierozsądny".

Wcześniej także irańska stacja Press TV, powołując się na źródło w kręgach rządowych, podała, że władze Iranu zapoznały się z warunkami przedstawionymi przez Stany Zjednoczone i perspektywa ich spełnienia nie wydaje na ten moment bliska realizacji.

Cytowany przez Press TV przedstawiciel irańskich władz stwierdził, że Iran nie dopuści do sytuacji, w której prezydent USA Donald Trump narzuci termin zakończenia konfliktu. Jak podkreślił, decyzja o jego zakończeniu zapadnie dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną warunki stawiane przez Teheran. Do tego czasu Iran będzie prowadził działania obronne.

