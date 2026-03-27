Więcej wojsk USA na Bliskim Wschodzie? Doniesienia o kolejnych 10 tys. żołnierzy

Poinformował o tym w piątek amerykański dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na osoby w Departamencie Obrony zaznajomione z tymi planami.

Siły te prawdopodobnie dołączą do ok. 5 tys. żołnierzy piechoty morskiej i spadochroniarzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, którzy są już w drodze na Bliski Wschód.

Ultimatum Trumpa dla Iranu znów przesunięte

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek (26 marca), że odracza ataki na irańskie elektrownie o kolejne 10 dni, do 6 kwietnia. Wcześniej Trump groził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeżeli Teheran w ciągu 48 godzin nie odblokuje cieśniny Ormuz. Wkrótce potem wydłużył to ultimatum o pięć dni.

Amerykański prezydent uważa, że mimo "błędnych doniesień fałszywych mediów" Stany Zjednoczone prowadzą z Iranem rozmowy, które "idą bardzo dobrze". Teheran zaprzecza, że negocjuje z Waszyngtonem. Powiązana z Gwardią Rewolucyjną agencja prasowa Tasnim podała, że Iran mobilizuje milion żołnierzy na wypadek inwazji lądowej USA.

Tysiące marines w drodze na Bliski Wschód. Celem wyspa Churk?

Media spekulują, że kiedy amerykańscy marines dotrą na Bliski Wschód, Trump może wydać rozkaz ataku na wyspę Churk, przez którą przechodzi 90 proc. irańskiego eksportu ropy naftowej. Eksperci wskazują, że jej ewentualne zablokowanie lub zniszczenie mogłoby istotnie wpłynąć na globalne rynki energii.

Ewentualna inwazja na Churk miałaby także na celu wywarcie presji na Teheran w związku z napięciami wokół Cieśniny Ormuz, która od początku marca pozostaje zablokowana, ponieważ groźby Trumpa nie robią wrażenia na władzach w Teheranie.

Ponieważ przez Cieśninę Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego zużycia ropy naftowej, a ruch tankowców praktycznie zamarł, ceny na stacjach paliw wystrzeliły.

