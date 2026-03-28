Boją się ataku Rosji. Zapadła decyzja

W 2024 roku norweski parlament zatwierdził 12-letni plan obrony kraju. Według pierwotnego założenia jego koszt miał wynieść łącznie 146 mld euro. "Cały czas rosnące zagrożenia globalne, a w szczególności obawa przed rosyjską agresją sprawiła, że władze Norwegii już po dwóch latach zaktualizowały strategię dotyczącą obronności" – czytamy na polsatnews.pl.

Zmiany stały się częścią Długoterminowego Planu Obrony. "Wprowadzamy niezbędne zmiany, aby zapewnić skuteczny rozwój naszych zdolności obronnych w tych coraz bardziej niebezpiecznych czasach" – poinformował w piątkowym oświadczeniu premier Norwegii Jonas Gahr Store.

Jak podkreślił szef rządu, od momentu zaprezentowania planu "świat stał się bardziej nieprzewidywalny, a sytuacja bezpieczeństwa stała się poważniejsza".

Na to Norwegowie przeznaczą najwięcej pieniędzy

"Norweski rząd zdecydował o dołożeniu do ustalonego budżetu dodatkowych ponad 10 mld euro. Łącznie Oslo do 2036 roku wyda ponad 155 mld euro na bezpieczeństwo. Znaczna część tych środków zostanie rozdysponowana w ciągu czterech kolejnych lat. To oznacza, że do 2035 roku osiągnięty zostanie NATO-wski próg 3,5 proc. PKB na obronność" – informuje Polsat News.

Okazuje się, że największa cześć środków zostanie przeznaczona na marynarkę wojenną.

– Przyspieszamy największe inwestycje w okręty podwodne i fregaty oraz przyspieszamy tworzenie Brygady Finnmark – przekazał norweski minister obrony Tore O. Sandvik.

Norwegia przed USA, jeśli chodzi o wydatki na obronność

W 2025 r. wszystkie państwa członkowskie NATO zdołały zwiększyć swoje wydatki na obronność i osiągnąć lub przekroczyć 2 proc PKB.

Tak wynika z corocznego raportu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, opublikowanego w czwartek.

Obecnie sześć państw sojuszu wyprzedza Stany Zjednoczone pod względem wydatków na obronność (3,19 proc. PKB). Są to: Polska (4,3 proc.), wszystkie państwa bałtyckie (Litwa – 4 proc., Łotwa – 3,74 proc., Estonia – 3,42 proc.), Dania (3,34 proc.) i właśnie Norwegia (3,2 proc).

