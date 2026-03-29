Próba zamachu na amerykański bank w Paryżu. Śledczy badają możliwy trop irański

Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 marca 2026 roku, około godziny 3:30, przy rue de la Boétie w 8. dzielnicy miasta, niedaleko Pól Elizejskich. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę w momencie, gdy próbował uruchomić improwizowany ładunek wybuchowy umieszczony przy wejściu do budynku.

Zatrzymano obywatela Senegalu

Francuskie służby zatrzymały na miejscu nieletniego obywatela Senegalu. Jak ustalili śledczy, działał na zlecenie nieznanej osoby, która skontaktowała się z nim za pośrednictwem aplikacji Snapchat i obiecała wynagrodzenie w wysokości 600 euro za przeprowadzenie ataku. Jak informują francuskie media, odnaleziony przy niedoszłym zamachowcu ładunek był konstrukcji domowej. Składał się z przezroczystego, pięciolitrowego pojemnika wypełnionego cieczą – najprawdopodobniej paliwem – oraz około 650 gramów materiału wybuchowego wyposażonego w zapalnik. Według służb urządzenie, mimo prymitywnej budowy, mogło być skuteczne i spowodować poważne zniszczenia.

Według relacji służb, sprawca próbował odpalić ładunek przy użyciu zapalniczki. W chwili zatrzymania w pobliżu znajdowała się druga osoba, która mogła uczestniczyć w przygotowaniu akcji. W sobotę wieczorem, 28 marca, policja zatrzymała dwie kolejne osoby powiązane ze sprawą.

Wątek irański?

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez poinformował, że w sprawie analizowany jest możliwy wątek międzynarodowy, w tym trop prowadzący do Iranu. Zastrzegł jednak, że na obecnym etapie śledztwa nie ma potwierdzonych dowodów na takie powiązania. Dodał, że sprawcy mogli być "pospolitymi przestępcami działającymi na zlecenie".

Francuskie służby zwracają uwagę na podobne incydenty, do których doszło w Europie w marcu 2026 roku. Na początku miesiąca eksplodował ładunek wybuchowy przy szkole żydowskiej w Amsterdamie. W pierwszej połowie marca doszło do detonacji przy synagodze w Rotterdamie, gdzie zatrzymano sześć osób. W Norwegii, w marcu, zatrzymano cztery osoby – matkę i trzech synów – w związku z wybuchem przed ambasadą USA w Oslo. Informowano także o próbach podłożenia ładunków przy obiektach powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi w Belgii i Wielkiej Brytanii.

Rzecznik Europol ostrzegł, że poziom zagrożenia terrorystycznego i ekstremistycznego na terenie Unii Europejskiej pozostaje wysoki.

