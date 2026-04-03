Orban odpowiada dziennikarzowi. Poważne oskarżenia

– Otrzymałem ostrzeżenia, że szef węgierskiego Biura Informacji jest naprawdę wściekły – powiedział reporter, cytowany przez portal Interia.pl.

Panyi podał informacje o konsultacjach między szefami resortów spraw zagranicznych Węgier i Rosji – Peterem Szijjarto i Siergiejem Ławrowem.

Węgierski dziennikarz powiedział w rozmowie z Politico, że źródła w Budapeszcie ostrzegły go, że prowadzone przez niego rozmowy zostały przechwycone i przekazane wywiadowi. Rząd miał wykorzystać zebrane materiały do próby zdyskredytowania reportera.

Orban: Panyi współpracował z kilkoma służbami wywiadowczymi

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban.

"Szabolcs Panyi przyznał, że współpracował nie z jedną, nie z dwiema, ale z trzema europejskimi służbami wywiadowczymi w celu zdyskredytowania rządu węgierskiego, wraz z liderem partii Cisa" – napisał na portalu X szef węgierskiego rządu.

Jak zaznaczył, "oczywiste jest, że na Węgry wywierana jest bezprecedensowa presja zagraniczna, ponieważ odmawiamy akceptacji blokady naftowej, nie wpuścimy Ukrainy do Unii i nie pozwolimy, by węgierskie rodziny były zmuszane do płacenia pożyczek wojennych". "Właśnie z tym mają problem" – dodał Orban.

Premier Węgier podkreślił, że jego kraj nie może sobie pozwolić, "aby agenci proukraińscy utworzyli tutaj rząd".

"12 kwietnia Węgrzy muszą podjąć decyzję. Fidesz jest bezpiecznym wyborem" – czytamy.

Wybory na Węgrzech wielką niewiadomą

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą wtedy 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules). 106 z nich uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych.

W ostatnich dniach pojawiło się aż pięć nowych sondaży przed wyborami na Węgrzech.

Ośrodki powiązane z obozem rządzącym (jak np. Alapjogokert Kozpont) pokazują 5-8 punktowe prowadzenie Fideszu Viktora Orbana. Ośrodki niezależne lub w różnym stopniu opozycyjne, wskazują z kolei na przewagę Tiszy Petera Magyara, która ma sięgać od 9 do nawet 23 punktów procentowych.

