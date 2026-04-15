Kraj UE może wystąpić z NATO. Jest plan referendum

W rozmowie z radiem RTV Slovenija Stevanović stwierdził, że jego partia zamierza zorganizować głosowanie w sprawie członkostwa kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Obiecaliśmy narodowi referendum w sprawie wystąpienia z NATO i przeprowadzimy je – zadeklarował. Zoran Stefanović jest liderem ugrupowania Resnica, które powstało kilka lat temu na fali sprzeciwu wobec covidowych restrykcji.

Jak dodał, jego kraj powinien pozostać niezależny i prowadzić politykę suwerenną, jak również winien unikać angażowania się w konflikty międzynarodowe.

Zaprzeczył jednak, jakoby dążył do opuszczenia Unii Europejskiej, gdyż – jak ocenia – członkostwo obecnie przynosi więcej korzyści, a po wyjściu z UE jego kraj mógłby sporo stracić. Dodał jednak, że Słowenia nie może zgadzać się na dyktat Brukseli i powinna odzyskać wpływ i decyzyjność. Dodał jednak, że opowiada się za opuszczeniem WHO.

Koncepcja "europejskiego NATO"

W Europie nabierają tempa przygotowania do planu mającego zapewnić wykorzystanie istniejących struktur wojskowych NATO do niezależnej obrony w przypadku wycofania się Stanów Zjednoczonych – donosi "Wall Street Journal", powołując się na urzędników zaangażowanych w rozmowy.

Według informacji gazety, Berlin wspiera koncepcję tzw. "europejskiego filaru NATO", polegającą na zwiększeniu zdolności obronnych państw europejskich i umożliwieniu im większej samodzielności operacyjnej w sytuacji zmniejszenia obecności wojskowej USA w Europie.

Zwolennicy projektu podkreślają, że celem nie jest zastąpienie NATO, lecz wzmocnienie europejskiego komponentu w ramach istniejącej struktury sojuszniczej. Krytycy wskazują natomiast, że może to oznaczać dalsze podziały w Sojuszu i osłabienie jego spójności.

