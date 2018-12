Wstrząsające nagranie z Francji. Policja mierzy z broni do dziennikarza

Do sieci trafiło nagranie z ulicznych protestów we Francji. Na filmie słychać, jak roztrzęsiony dziennikarz krzyczy do funkcjonariuszy policji, by ci nie mierzyli do niego z broni.

Film, który trafił do sieci, został nagrany przez francuskiego dziennikarza, który chciał zrobić relację z protestu tzw. "żółtych kamizelek". Zanim reportera dopadli policjanci, udało mu się zarejestrować grupę funkcjonariuszy zgromadzonych wokół skulonego na ziemi uczestnika protestów. Na nagraniu słychać, jak dziennikarz stara się przekonać policjantów, że jedynie wykonuje swój zawód i ma prawo być na miejscu. – Jestem dziennikarzem! Dajcie mi pracować! Mam prawo tu być! – słychać na filmie roztrzęsiony głos reportera. Na nagraniu widać, że jeden z funkcjonariuszy podchodzi do reportera i zaczyna go bić pałką policyjną, aby przegonić z miejsca.

