USA: Trump wprowadzi stan wyjątkowy?

Budowa muru na granicy z Meksykiem to jedna z najważniejszych obietnic wyborczych przywódcy Stanów Zjednoczonych. Jednak w USA nie ma konsensusu politycznego co do projektu.

Prezydent USA domaga się 5 miliardów dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. Jeśli nie uzyska aprobaty Kongresu, gotowy jest ogłosić stan wyjątkowy. Może też utrzymać częściowe zawieszenie działania rządu federalnego przez bardzo długi czas. W piątek odbyły się kolejne rozmowy mające na celu wyjście z impasu. – Ponownie zaapelowaliśmy do prezydenta: nie trzymaj milionów Amerykanów, setek tysięcy pracowników-zakładników. Otwórz rząd i kontynuujmy dyskusję. […]Powiedzieliśmy prezydentowi, że potrzebne jest otwarcie rządu. Sprzeciwił się. Właściwie to powiedział, że utrzyma rząd zamknięty przez bardzo długi okres, przez miesiące albo i lata – powiedział Chuck Schumer, przewodniczący demokratycznej mniejszości w Senacie. Donald Trump potwierdził te słowa, jednak wyraził nadzieje, że sytuacja ta rozwiąże się znacznie szybciej.– Mam nadzieję, że to nie potrwa nawet kilka dni. Rząd naprawdę można otworzyć bardzo szybko – wskazał prezydent USA. Istnieje jednak warunek – środki na budowę muru na granicy z Meksykiem. To jedno z głównych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. W przeciwnym razie amerykański przywódca zapowiedział, że użyje swoich nadzwyczajnych uprawnień, w celu szybkiego powstania muru bez aprobaty Kongresu. Nie wykluczył ogłoszenia stanu wyjątkowego. – Mogę to zrobić, jeśli zechcę. Mogę ogłosić stan wyjątkowy i zbudować mur bardzo szybko – zapowiedział. Donald Trump zaznaczył jednak, że chce spróbować wynegocjowania z Kongresem środków na budowę muru. Mają temu posłużyć kolejne rozmowy z przywódcami Demokratów zaplanowane na weekend. Częściowe zawieszenie rządu federalnego w USA trwa od 22 grudnia.