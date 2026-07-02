Atak Rosji. Polska zareagowała

Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, ogień ogarnął dach hotelu przy Bulwarze Szewczenki, a w jednym z dziewięciopiętrowych budynków mieszkalnych żywiął odciął mieszkańcom wyższych pięter drogę ucieczki. Zapłonął również wieżowiec mieszkalny. Z najnowszych danych wynika, że co najmniej pięć osób zostało rannych. W tym gronie znaleźli się ratownicy medyczni, którzy próbowali nieść pomoc poszkodowanym.

Polska poderwała myśliwce

W reakcji na sytuację, Polska poderwała myśliwce. Komunikat w tej sprawie wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" – czytamy w komunikacie.

DORSZ zwraca uwagę, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

"Dziękujemy za wsparcie NATO, Dowództwu Sojuszniczych Sił Powietrznych AIRCOM oraz Siłom Powietrznym Francji, których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych i holenderskiego Ministerstwa Obrony za wsparcie systemami obrony powietrznej" – podkreśla Dowództwo.

Jak zapewnia DORSZ, "Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

Takie straty poniosły Rosja i Ukraina

Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych przedstawiło najnowsze dane dotyczące wojny na Ukrainie.

W badaniu zauważono, że Rosja poniosła większe straty: 1,4 miliona żołnierzy zginęło lub zostało rannych. Z tej liczby śmierć poniosło 450 000 osób, co stanowi czterokrotność strat poniesionych przez USA we wszystkich wojnach od II wojny światowej.

Szacuje się, że siły ukraińskie poniosły straty rzędu 525 000–625 000 osób, w tym 125 000–150 000 zabitych.

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