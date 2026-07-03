Trump znów uderza w NATO. "To śmieszne"

Donald Trump zamieścił nowy wpis na swojej platformie Truth Social.

"To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest wzajemne. Nie było ich przy nas!!!" – napisał.

Do wpisu dołączył grafikę, na której pokazuje wydatki na obronność w ramach NATO pięciu członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Według grafiki USA wydają 999 mld dolarów, czyli około 11 razy więcej niż kolejne państwo w tym zestawieniu – Wielka Brytania (90,5 mld dolarów). Wydatki Francji sięgają 66,5 mld dolarów, Włoch – 48,8 mld dolarów, a Polski – 44,3 mld dolarów.

Trump znów uderza w NATO

Prezydent USA we wcześniejszym wpisie na Truth Social, stwierdził, że "USA wydają na NATO więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj, zdecydowanie najwięcej, by je chronić, nie odnosząc z tego żadnych korzyści".

Podając kwoty wydawane na obronę poszczególnych państw, wymienił też Polskę z kwotą 44,3 mld dolarów.

Dane, na które powołał się Donald Trump, to szacunkowe wydatki na obronność krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, pochodzące z zestawień NATO.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w opublikowanym wiosną rocznym raporcie, że europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w 2025 roku wydatki na obronę o 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim w ujęciu realnym. Wydatki Polski wyniosły 4,3 proc. PKB – najwięcej spośród państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

USA wycofają się z NATO?

1 kwietnia Donald Trump w rozmowie z "The Telegraph" oświadczył, że rozważa wycofanie USA z NATO po tym, jak sojusznicy nie poparli działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Iranie.

Amerykański przywódca określił Sojusz Północnoatlantycki mianem "papierowego tygrysa".

Dodał, że od dawna wątpił w wiarygodność NATO.

– Tak, powiedziałbym, że nie ma potrzeby ponownego rozważenia tej decyzji – powiedział Donalda Trump gazecie, gdy zapytano go, czy rozważyłby ponowne członkostwo USA w sojuszu po konflikcie.

– NATO nigdy mnie nie przekonało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys. Putin też o tym wie, nawiasem mówiąc – dodał amerykański przywódca.

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