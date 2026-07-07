Trump może wycofać wojska? Ujawniono kulisy

Dziennikarze relacjonują, że Trump jest w Turcji "w złym nastroju". Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że jego obecność na szczycie NATO to wyłączeni efekt zaproszenia prezydenta Turcji.

Prezydent USA krytykuje Europę

– Byłem bardzo rozczarowany postawą europejskich partnerów. Przyjechałem tu tylko dla mojego przyjaciela Erdogana – powiedział amerykański przywódca, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem, USA "zostały potraktowane bardzo źle" przez swoich sojuszników.

Donald Trump wielokrotnie zaznaczał, jak dobre relacje łączą go z prezydentem Turcji. – Erdogan to silny lider, z którym można rozmawiać otwarcie. To dla niego tu jestem – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

Amerykański przywódca podkreślił, że jego zdaniem NATO nie spełnia już swojej roli, a Waszyngton nie powinien ponosić głównego ciężaru finansowego i militarnego, związanego z funkcjonowaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Trump rozważania wycofanie amerykańskich żołnierzy z Europy

Informatorzy stacji CNN wskazują, że Donald Trump jeszcze tej wiosny rozważał znaczące ograniczenie obecności amerykańskich wojsk w Europie nawet o jedną trzecią. "Pentagon w tym czasie odwołał dwie planowane rotacje wojsk oraz wycofał część personelu z kontynentu. Sekretarz obrony Pete Hegseth miał ogłosić jeszcze większe cięcia podczas czerwcowego szczytu NATO, jednak ostatecznie zdecydowano się na sześciomiesięczny przegląd obecności wojskowej" – wskazuje RMF24.

Co ciekawe, prezydent USA podczas swojego pobytu w Ankarze nie złożył jednoznacznej deklaracji, czy planowane są dalsze redukcje. – Cóż, zobaczymy – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami.

Na odbiór jego stanowiska wpływa krytyka sojuszników za brak wsparcia z Iranem i podważanie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trump podkreślał, że Ameryka nie potrzebuje pieniędzy od Europy, ale wyłącznie lojalności.

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