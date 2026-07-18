Wiek wyborczy na Węgrzech. Zaskakująca propozycja Magyara

Premier Węgier Peter Magyar ogłosił propozycję we wpisie na Facebooku.

facebook

Wiek wyborczy na Węgrzech zostanie obniżony? Magyar popiera

Szef węgierskiego rządu wyraził przekonanie, że "zdecydowana większość osób poniżej 18. roku życia jest wystarczająco przygotowana i poinformowana, by mieć wpływ na nasze wspólne decyzje".

"Ze swojej strony, w trakcie prac nad kształtem konstytucji, poparłbym obniżenie wieku wyborczego do 16 lat" – napisał premier Węgier.

Dodał, iż uważam, że dzisiaj "większość tych, którzy nie mają 18 lat, jest wystarczająco przygotowana i poinformowana, aby mieć swój głos w naszych wspólnych decyzjach"." A co do mnie, w czasie konstytucyjnej procedury, popróbuję obniżyć ograniczenie wiekowy na 16 lat" – dodał.

Reforma konstytucji na Węgrzech

Peter Magyar powiązał propozycję obniżenia wieku wyborczego na Węgrzech z szerszą reformą konstytucyjną, zainicjowaną przez jego rząd po wygranych wyborach parlamentarnych w kwietniu.

Szef węgierskiego rządu stwierdził, że referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata.

– Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczą się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze – mówił w czerwcu.

We wpisie na Facebooku premier Węgier zauważył ponadto, że od czasu zmiany rządu w kraju zainteresowanie polityką wśród obywateli Węgier znacząco wzrosło.

"Jestem dumny z tego, że nigdy wcześniej tak wiele osób nie śledziło obrad parlamentu ani nie interesowało się życiem publicznym" – napisał.

Peter Magyar dodał, że polityka znów stała się "atrakcyjna", a młodzi ludzie coraz częściej czują, że mają wpływ na kształtowanie przyszłości swojego kraju.

Czytaj też:

Praworządność na Węgrzech. Komisja Europejska oceniła rządy Magyara Czytaj też:

Rząd Magyara blokuje proces wstąpienia Ukrainy do UE. Podjęto kolejną decyzję