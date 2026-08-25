Finansowe kłopoty Zełenskiego. Politico: Olbrzymia dziura w budżecie Ukrainy

Ukraina stanęła przed poważnym problemem finansowym związanym z tegorocznym budżetem obronnym. Władze w Kijowie przyspieszyły część wydatków zaplanowanych pierwotnie na drugą połowę 2026 roku. W efekcie w budżecie pojawiła się luka sięgająca 23 mld euro.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone między innymi na zakup nowoczesnego uzbrojenia. Problem polega na tym, że pieniądze wydane wcześniej trzeba będzie teraz uzupełnić. Prezydent Wołodymyr Zełenski wskazywał, że szczególnie trudna pod tym względem będzie druga połowa roku.

Pewną część powstałej luki ma pomóc pokryć Unia Europejska. Komisja Europejska poinformowała o chęci przekazania Ukrainie 6,1 mld euro na nowe zamówienia związane z obronnością. Środki mają zostać wykorzystane między innymi na pociski przeciwlotnicze, amunicję oraz radary. Nawet po uwzględnieniu tej pomocy ukraiński budżet obronny pozostaje jednak mocno obciążony. Do pokrycia pozostaje około 17 mld euro.

Węgierska blokada

Jednocześnie Kijów musi myśleć już o początku 2027 roku. Według słów Zełenskiego na zapewnienie odpowiedniego poziomu zakupów uzbrojenia w pierwszych miesiącach przyszłego roku potrzebne będzie od 6,8 do 8,5 mld euro. Kwota ta dotyczy wyłącznie broni i nie obejmuje pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem sił zbrojnych.

Jednym z potencjalnych sposobów uzupełnienia finansowania miała być unijna pożyczka w wysokości 90 mld euro. Jej wypłata napotkała jednak przeszkody. Węgry miały bowiem opóźnić wpłatę swojej części., co utrudniło uruchomienie całego mechanizmu.

Kijów może liczyć także na wsparcie poszczególnych państw europejskich. Niemcy przekazały Ukrainie pakiet związany z energetyką, natomiast Szwecja przeznacza znaczące środki na rozwój produkcji ukraińskich dronów.

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