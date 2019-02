Wraz inwestorem zatrzymano czterech jego współpracowników, którzy zostali aresztowani i pozostaną w więzieniu nie krócej niż do 13 kwietnia. Samemu Calvey przedłużono, póki co, czas zatrzymania do poniedziałku 18 stycznia.

Michael McFaul, były amerykański ambasador w Moskwie w reakcji zaapelował do „przyjaciół, którzy nadal robią biznes w Rosji, aby ci wracali do domu”.

Oficjalnie oskarżenie dotyczy wyprowadzenia z kontrolowanego przez Baring Vostok banku Vostocznyj 2,5 mld rubli, czyli ok. 37,6 mln dolarów. Calvey, który jest amerykańskim obywatelem i jednym z najdłużej działających w Rosji inwestorów jest zdania, że oskarżenie jest w całości spreparowane, a sprawa ma związek z trwającym konfliktem o kontrolę nad bankiem Vostocznyj i ma podłoże polityczne.

Fundusz Baring Vostok, który do tej pory zainwestował w rosyjskie przedsięwzięcia 3,7 mld dolarów, jest nie tylko jednym z najstarszych, działających w Rosji funduszy inwestycyjnych, ale również jednym z najbardziej szanowanych. Do tej pory z powodzeniem inwestował w takie przedsięwzięcia jak Yandex, jeden z największych rosyjskich sklepów internetowych Ozon, bank Tinkoff, dewelopera Etalon Group, czy Bla Bla Car.

Jak się uważa powodem zatrzymania Calveya i jego współpracowników jest konflikt między akcjonariuszami banku Vostocznyj o kontrolę nad nim. Z żądaniami odsprzedaży pakietu, który dawałby przewagę na zgromadzeniu akcjonariuszy, jeszcze na przełomie 2017 i 2018 roku wystąpił Artem Awetisjan, młody rosyjski przedsiębiorca wieloma nićmi powiązany z Kremlem i najważniejszymi rosyjskimi politykami. W 2016 roku Awetisjan złożył prezydentowi Putinowi, i uzyskał jego poparcie, propozycję połączenia banku Vostocznyj oraz kontrolowanych przez siebie struktur finansowych i utworzenia na tej podstawie, nowej rosyjskiej instytucji bankowej, której celem miałoby być finansowanie rosyjskiego małego i średniego biznesu. Zasiada on też w kierownictwie Agencji Inwestycji Strategicznych, specjalnej instytucji powołanej w 2011 roku decyzją prezydenta Putina, której celem jest promowanie inwestycji w nowe technologie w Rosji. Radą Nadzorczą Agencji kieruje Andriej Biełousow, jeden z najbliższych współpracowników rosyjskiego prezydenta, jego doradca ekonomiczny. Wiadomo również, że Awetisjan należy do „Klubu Liderów”, instytucji skupiającej rosyjskich przedsiębiorców nowego pokolenia, która ma bezpośrednie kontakty z Władimirem Putinem. Rosyjskie media informują, że ta niewielka liczebnie organizacja, skupiająca ok. 100 osób, regularnie spotyka się na Kremlu z rosyjskim prezydentem.

Wiadomo też, że Awetisjan zaprzyjaźniony jest z byłym prezesem Rossielchozbanku, a obecnie ministrem rolnictwa Dmitrijem Patruszewem, synem niezwykle w Rosji wpływowego szefa Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa.

Jak informował w piątek wieczorem rzecznik Kremla Pieskow, Władimir Putin został powiadomiony o zatrzymaniu Michael Calveya.

W jego obronie wystąpili publicznie tacy przedstawiciele rosyjskiego świata finansów, jak prezes Sbierbanku German Gref, rzecznik praw przedsiębiorców Borys Titow, czy szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kiryl Dmitriew, który zaproponował osobiste poręczenie za amerykańskiego biznesmena. Z drugiej strony, łączony z „frakcją siłowików” na Kremlu wicepremier i minister finansów Artem Silianow komentując całą sprawę oświadczył, że „każdy musi przestrzegać prawo, niezależnie od tego czy jest Rosjaninem czy obywatelem Ameryki”.

Zachodni komentatorzy porównując cała sprawę do aresztowania Chodorkowskiego i są zdania, że w Moskwie na najwyższym szczeblu zapadła decyzja o wystraszeniu i w konsekwencji zmuszeniu do wycofania się z kraju zachodnich inwestorów finansowych, co ma związek z trwającymi właśnie w amerykańskim Kongresie dyskusjami nad zaostrzeniem sankcji wobec Rosji.

James Corcoran, irlandzki dziennikarz specjalizujący się w kwestiach rosyjskich napisał, komentując całą sprawę, iż „najwyraźniej na Kremlu zdecydowano, że rosyjski klimat dla inwestycji zagranicznych nie umiera tak szybko jak powinien”, a Bill Browder, znany inwestor i przeciwnik Kremla, którego działania doprowadziły do uchwalenia przez Kongres tzw. Aktu Magnitskiego, napisał na swoim koncie, iż „aresztowanie Mike'a Calveya dowodzi ostatecznie, że Rosja jest krajem dogłębnie skorumpowanym”.