Burza w Izraelu. Adidas przeprasza za reklamę, marce grozi bojkot

Biton, który stracił lewą nogę po odniesieniu ran podczas służby w izraelskiej armii w 2021 r., był jednym z 11 sportowców z niepełnosprawnościami przedstawionych na plakatach w sklepach Adidasa w Izraelu.

Kampania promowała usługę "Single Shoe", umożliwiającą osobom z różnicami w budowie kończyn zakup pojedynczego buta zamiast całej pary.

Reklama wywołała sprzeciw działaczy propalestyńskich, którzy uznali za niewłaściwe promowanie usługi dla osób po amputacjach z udziałem byłego izraelskiego żołnierza w czasie wojny w Gazie.

Adidas przeprasza po fali krytyki

Krytycy zestawiali kampanię z sytuacją Palestyńczyków, którzy podczas konfliktu doznali poważnych obrażeń i amputacji. W mediach społecznościowych pojawiły się wezwania do bojkotu firmy.

Adidas oświadczył, że wykorzystane zdjęcie pochodziło z lokalnej inicjatywy zespołu w Izraelu, a nie z globalnej kampanii reklamowej koncernu.

Firma przyznała, że materiał wywołał "obawy i silne reakcje", podkreślając, że nie było jej zamiarem kogokolwiek urazić, i przeprosiła osoby, które poczuły się dotknięte akcją.

Wojna w Strefie Gazy. Izrael okalecza Palestyńczyków

Według Światowej Organizacji Zdrowia od rozpoczęcia wojny w październiku 2023 r. w Strefie Gazy odnotowano ponad 5 tys. traumatycznych amputacji oraz ponad 22 tys. poważnych obrażeń kończyn. WHO szacuje również, że nawet jedna czwarta osób z urazami powodującymi trwałe następstwa to dzieci.

Reklama Adidasa wywołała szczególne emocje ze względu na wcześniejsze kontrowersje wokół działań tej niemieckiej firmy na rynku izraelskim. Obecna kampania nie była jednak przedstawiana przez koncern jako element globalnej strategii marketingowej.

Według najnowszych doniesień Adidas Arabia poinformował o przeprosinach, ale inne regionalne oddziały ich nie opublikowały.

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