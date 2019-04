Gdzie są granice? Brytyjczyk... czuje się psem. "Nigdy nie czułem się jak człowiek"

Brytyjczyk nie poprzestał tylko na deklaracji. 37-letni mężczyzna wykorzystuje specjalnie przygotowane kostiumy oraz zachowuje się jak pies: je z miski, szczeka na innych ludzi oraz nosi w zębach przedmioty. Kaz James jest także autorem książki "How to train a human pup" (ang. Jak wytresować ludzkie szczenię).

37-latek uważa, że już w dzieciństwie zaczął czuć się jak pies, ale system wychowania tłumił jego prawdziwe skłonności. Według niego, dopiero, kiedy stał się dorosły i sam zaczął decydować o własnym życiu, postanowił odkryć swoja prawdziwą tożsamość. – Po raz pierwszy usłyszałem termin "bycia szczenięciem" od "szczeniaka", którego poznałem online. Następnie poznałem inne "szczenięta" i nauczyłem się zupełnie nowego języka – stwierdził.

– Nie jem przy stołach ludzi, kiedy idę do przyjaciół. Mogę być normalną osobą w restauracji. Jestem wyszkolony i potrafię radzić sobie z ludźmi, ale nie podoba mi się to. To sprawia, że ​​czuję się nieswojo – wyjaśnia.

Brytyjczyk zamówił sobie także specjalny kostium za kilka tysięcy funtów. – Posiadanie całego futra lub gumowego kostiumu twojej postaci to naprawdę wspaniałe doświadczenie. To daje mi szansę bycia najlepszą wersją siebie, kiedy wychodzę – tłumaczy.

Niedawno stacja BBC wyemitowała cały film dokumentalny poświęcony "ludzkim psom”.