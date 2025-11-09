"Do Rzeczy" nr 46: Polowanie na Brauna

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Niepodległość Polski jest znowu zagrożona. A policja i służby znów są w rękach ludzi, którzy przez wiele lat nie cofali się przed stosowaniem przeciwko świętującym patriotom najbardziej bandyckich chwytów. Mimo to, a może właśnie dlatego, nie wątpię, że Marsz Niepodległości znowu przyciągnie tłumy – prognozuje Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Miało nas nie być".

– Oto najlepszy polski serial nakręcony dotąd dla Netflixa. I jeden z najlepszych polskich seriali po roku 1989 w ogóle – ocenia Piotr Gociek w artykule "Polska jest jak »Heweliusz«".

– Kościół katolicki ma problem z homoseksualizmem – i nie chodzi tu wcale o skłonności pewnej części duchowieństwa. Nauczanie na ten temat ulega szybkiej zmianie, a kolejni biskupi wprowadzają jednopłciowe "śluby" – zauważa Paweł Chmielewski w tekście "Homoseksualizm ochrzczony?".

– Gdy Tadeusz Romer został w 1937 r. ambasadorem Rzeczypospolitej w Japonii, jej premier Fumimaro Konoe przywitał go podobno słowami: "Jesteśmy sąsiadami, dzieli nas tylko wielki las". Dziś sytuacja polityczna jest nieco inna – rolę hegemona Azji z rąk Japonii przejęła Chińska Republika Ludowa – ale las pomiędzy nami pozostał. Jego historia wskazuje, że wkrótce to Chińczycy będą go karczować – pisze Tymoteusz Pawłowski w artykule "Konflikty rosyjsko-chińskie".

– Z jednej strony, Rosjanie są coraz bardziej zmęczeni przedłużającą się "specoperacją". Z drugiej strony, na Kremlu wciąż dominuje głos "partii wojny". Za pokojem opowiada się milcząca mniejszość rządzących elit – zauważa Maciej Pieczyński w tekście "Partia wojny trzyma się mocno".

– Unijni przywódcy w mediach kreują się na jedynych prawdziwych przyjaciół zaatakowanej przez Putina Ukrainy. W rzeczywistości w czwartym roku pełnoskalowej wojny Europa pozostaje jednym z głównych nabywców rosyjskich paliw kopalnych – stwierdza Jakub Wozinski w artykule "Nowe surowcowe rozdanie w Europie".

W najnowszym numerze również analiza Adama Wielomskiego: "Czy Putin jest Stalinem 2.0?".

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 10 listopada 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.