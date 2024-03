W Sejmie kłócą się o opóźnioną unijną pożyczkę. "TSUE zobowiązał Polskę"

Podczas piątkowych obrad Sejmu posłowie wysłuchali informacji rządu na temat możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich. Chodzi o rzekome zaniechania, które doprowadziły do utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 4,7 mld euro.

Poseł KO: TSUE zobowiązał, a ministrowie PiS mówili, że tego nie zrobią

W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabrała m.in. poseł Katarzyna Kierzak-Koperska. – W grudniu 2020 r. premier Morawiecki zobowiązał się do tzw. mechanizmu warunkowości przy wypłacie środków z KPO oraz z funduszy unijnych na kolejną perspektywę. To on był również współautorem "kamieni milowych", które dzisiaj niestety nas obciążają pod względem takim, że przez kilka lat nie mieliśmy środków z KPO. Latem 2021 r. TSUE zobowiązał Polskę do wypełnienia tych kamieni milowych, niestety ministrowie rządu PiS-u mówili, że nie zrobią tego ze względu na to, że uważają, że mają rację w kwestii praworządności – perorowała.

– Dziś mamy sytuację taką, że płacimy 2,5 miliarda kary za Izbę Dyscyplinarną, a pieniądze są w Polsce, tylko, że stracili na tym przedsiębiorcy, samorządowcy, nauka, transformacja energetyczna – powiedziała poseł, oceniając, że gdyby nie te kary, to Polacy płaciliby mniej, bo pracowałyby już pieniądze na transformację energetyczną.

Tomaszewski przypomina: Lewica pomogła PiS

Z kolei Tadeusz Tomaszewski z Lewicy dopytywał, ile Polska zapłaciła kar z powodu nieprzestrzegania kar nałożonych przez TSUE. Chciał też wiedzieć, ile bezpowrotnie środków z KPO straciła Polska. (przypomnijmy, że środki na KPO to pożyczka, która jest w całości do zwrotu).

Tomaszewski przypomniał z wyrzutem, że Suwerenna Polska "szantażowała" poprzednią władzę, ale pomogła Lewica. – To rząd PiS szantażowany przez grupę Zbigniewa Ziobry nie był w stanie doprowadzić do przyprowadzenia tych środków dla Polek i Polaków – mówił.

