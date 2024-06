Co nam zabiera UE? Karol Gac poleca nowy numer "Do Rzeczy"

– Wybory do Parlamentu Europejskiego to główny motyw tego numeru. Wskazujemy, co zabiera nam Unia Europejska. A UE zabiera nam własność, zabiera nam wolność i zabiera nam suwerenność. O tym m.in. pisze Tomasz Cukiernik, który kreśli bilans naszego członkostwa w UE, ale także zwraca uwagę na różnego rodzaju absurdy, które mają miejsce w UE, jak również podstępne rozszerzanie się kompetencji unijnych – kontynuuje Gac.

Unia Europejska i wybory do PE. Na łamach nowego "Do Rzeczy" ponadto:

– Tusk, uruchamiając Giertycha i Mraza do szybszego odpalenia „afery” Funduszu Sprawiedliwości nawet za cenę osłabienia czy wręcz zniweczenia prokuratorskiego śledztwa, liczył tylko na mobilizację zwolenników przed wyborami – przekonuje Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Powtórka z dęcia”.

– „Furiosa” to spektakl mniej udany od „Mad Max: Na drodze gniewu”. Ale wizjoner kina akcji George Miller i tak osiąga poziom dla innych niedostępny – ocenia Piotr Gociek w artykule “Na drodze zemsty”.

– Kościół katolicki w krajach niemieckojęzycznych ma zasłużenie fatalną sławę. Jednak obok katedr okrywanych tęczowymi flagami funkcjonują tam też kościoły, gdzie sprawuje się tradycyjną rzymską liturgię i głosi homilie oparte na zdrowej katolickiej teologii – zauważa Paweł Chmielewski w tekście “Katolicki tradycjonalizm po niemiecku”.

– Wybory z czerwca 1989 r. z pewnością były ważnym wydarzeniem w historii Polski. Warto zatem przypomnieć ich kulisy oraz narosłe wokół nich mity. Przynajmniej niektóre. A także wspomnieć o ich konsekwencjach dla naszego kraju – pisze Grzegorz Majchrzak w tekście “Kulisy wyborów czerwcowych”.

– 20 maja zakończyła się kadencja Zełenskiego na stanowisku głowy państwa. Jednak nawet opozycja uważa, że pomimo wątpliwości prawnych powinien rządzić dalej. A i tak stery kraju dzierży nie tyle prezydent, ile szef jego biura – „zielona eminencja” Andrij Jermak – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule “Nadprezydent Ukrainy”

– Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk żongluje niebezpiecznymi dla naszych portfeli oraz wolności propozycjami – ostrzega Jakub Wozinski w tekście „Czerwona «ministra»”.

W najnowszym numerze również Patryk Jaki apeluje: Pokażmy Tuskowi czerwoną kartkę.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku 3 czerwca 2024 r.

Trwa zbiórka na film "Grób Rybaka"! Szczegóły na https://zrzutka.pl/m8c5v5!