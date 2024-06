Umowa UE z Ukrainą. Rząd: Uwzględniono polskie postulaty

– Nasze konsekwentne i trwające od końca ubiegłego roku działania doprowadziły do zmiany Umowy w sprawie transportu drogowego towarów, zawartej pomiędzy UE a Ukrainą – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany w komunikacie.

Do treści umowy, negatywnie wpływającej na polską branżę transportową została wprowadzona większość istotnych postulatów Polski, które zostały przygotowane we współpracy i z uwzględnieniem oczekiwań polskich przewoźników drogowych – podkreślono.

Co zawiera porozumienie?

Do umowy wprowadzono m.in. możliwość zawieszenia jej stosowania w przypadku zaistnienia poważnych zakłóceń na rynku transportu drogowego, znacząco wzmocniono mechanizmy kontrolne mające na celu eliminowanie nielegalnych przewozów, a także wprowadzono przepisy obligujące kierowców do posiadania wymaganych dokumentów oraz oznakowania pojazdu, co ma usprawnić procesy kontrolne i wzmocni egzekucję stosowania przepisów umowy.

Resort zapowiedział dalsze analizowanie sytuacji na rynku transportu drogowego, a w razie konieczności wykorzystanie instrumentów ochronnych wprowadzonych do zmienionej umowy.

Zmienia się nastawienie do Ukraińców

Wyniki najnowszego badania "Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie oraz ukraińskie państwo" publikuje "Rzeczpospolita". Płynący z niego wniosek jest jednoznaczny: "topnieje pozytywne nastawienie Polaków do okazywanej im pomocy i do nich samych".

Przekonanie o tym, że Polska powinna w dalszym ciągu "zdecydowanie" pomagać Ukrainie wyraziło zaledwie 31 proc. badanych. Dla porównania, w styczniu 2023 roku było to 62 proc. Odpowiedź "raczej" wybrało 43 proc. ankietowanych. Wzrost odnotowano w grupie, która sprzeciwia się pomocy Ukrainie. Jest to obecnie 19 proc.

