Parlament Europejski wyłonił wiceprzewodniczących. Jednym będzie Kopacz

Była premier Ewa Kopacz została wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Europoseł Platformy Obywatelskiej uzyskała 572 głosy, co daje drugi najwyższy wynik w serii głosowań. Łącznie Parlament Europejki wybiera 14 zastępców przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Na tym stanowisku reelekcję uzyskała Roberta Metsola.

System głosowania na wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego

Głosowanie na wiceprzewodniczącego unijnego parlamentu ma wyjątkową jak na demokratyczną instytucję formułę. Nie wolno bowiem wskazać tylko jednego kandydata, jeżeli popiera się tylko jednego.

Głosowanie jest anonimowe i odbywa się w kilku turach. W pierwszej europosłowie muszą oddać od ośmiu do 14 ważnych głosów, jeśli chcą, by ich głos był ważny. Zobowiązani są zatem zagłosować na minimum połowę wakatów plus jeden. Szacuje się, że po pierwszej turze obsadzonych powinno zostać sześć miejsc wiceprzewodniczących.

Celem drugiej tury jest obsadzenie ośmiu pozostałych wakatów – tu europosłowie są zobowiązani oddać od pięciu do ośmiu ważnych głosów. Jeśli połowa kandydatów nie dostanie większości absolutnej, przechodzą oni do trzeciej tury.

Na tym etapie do wyboru kandydata wystarczy już zwykła większość, a unijni deputowani zobowiązani oddać od trzech do czterech ważnych głosów. W sytuacji remisu między kandydatami stanowisko obejmuje starsza osoba.

W środę Parlament Europejski wybiera także pięciu kwestorów, którzy są odpowiedzialni za sprawy administracyjne i finansowe wpływające na prace europosłów. Proces ich wyboru jest identyczny jak wiceprzewodniczących PE.

